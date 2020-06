Neustart 2021? - Die CES in Las Vegas soll im Januar stattfinden

Während seit Monaten eine Messe nach der anderen abgesagt wird, kommen nun die Veranstalter der CES in Las Vegas aus der Deckung: Sie wollen das große Event zum Jahresauftakt auf jeden Fall stattfinden lassen - natürlich mit Vorsichtsmaßnahmen.

Mehr Platz als bisher

Die CES war im vergangenen Januar das letzte große Branchen-Event. Danach wäre eigentlich der Mobile World Congress in Barcelona dran gewesen, der aber aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie bereits abgesagt wurde. Seitdem hagelte es zahlreiche weitere Streichungen, andere Events wurden zumindest so gut es ging als Online-Version durchgeführt und einige Messen will man in sehr kleinem Rahmen im Herbst dann wieder anlaufen lassen.Die CES zählte im vergangenen Jahr 175.000 Besucher und stellt einen entsprechenden Wirtschaftsfaktor in der Wüstenmetropole dar. Zumal das Las Vegas Convention Center pünktlich zum kommenden Termin einen bisher dringend benötigten Erweiterungsbau fertig haben soll, in den immerhin 980 Millionen Dollar investiert wurden. Daher will man die Messe natürlich extrem ungern ausfallen lassen.Die Veranstalter sehen entsprechende Möglichkeiten durch ihr Konzept zu einer Messe mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen als gegeben. So soll es in regelmäßigen Abständen Sanitärstationen geben, in denen man sich beispielsweise die Hände desinfizieren kann. Darüber hinaus plant man eine Art Insel-Design, bei dem zwischen einzelnen Ausstellungsbereichen große Freiräume vorhanden sind, auf denen sich Menschen problemlos aus dem Weg gehen können.Besucher sollen außerdem zum Tragen von Gesichtsmasken verpflichtet sein. An den Eingängen werden darüber hinaus Temperaturmessungen durchgeführt, um zumindest eine Chance zu haben, bereits erkrankte Personen nicht ins Messegelände laufen zu lassen. Die große Frage dürfte allerdings sein, ob die ausstellenden Unternehmen bis dahin auch wieder auf eine solche Veranstaltung kommen wollen.