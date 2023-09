NASA gibt zu, dass Megarakete SLS auf Dauer "unerschwinglich" ist

Es ist schon länger klar, dass die neue Mondrakete Space Launch System (SLS) alles andere als günstig wird. Bereits im Mai hieß es, dass das Projekt Budget und Zeitplan sprengt. Nun kommen auch Regierungsprüfer zum Schluss: Finanziell gibt es nur ein fettes Minus.

Die Rückkehr zum Mond

Das SLS ist das Fundament für das Artemis-Programm. Dieses soll in naher Zukunft Astronaut*innen zum Mond bringen. Es ist das Nachfolgevorhaben des Apollo-Programms, der neue Name ist dabei natürlich kein Zufall: Denn Artemis (Göttin der Jagd, Geburt etc.) war in der griechischen Mythologie die Zwillingsschwester von Apollon (zuständig u. a. für Licht und Kunst) und das soll darauf anspielen, dass die NASA nicht nur Männer, sondern auch Frauen zum Mond bringen will.Natürlich ist der neue Aufbruch zum Mond nicht ausschließlich als Weltraum-PR gedacht, die NASA will so den durchaus mehr als nur sprichwörtlichen Grundstein für eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond bzw. dessen Orbit legen. Das ist zwar visionär und auf lange Sicht nicht vermeidbar, aber auch salopp formuliert sauteuer.Zu diesem Fazit kommt auch das Government Accountability Office (GAO), das ist der US-amerikanische Rechnungshof. Denn dieser hat laut Space vor Kurzem einen Report ( PDF ) veröffentlicht, in dem unter anderem folgender Satz fällt: "Hochrangige NASA-Beamte erklärten gegenüber dem GAO, dass das SLS-Programm bei den derzeitigen Kosten nicht finanzierbar ist."Die Kosten des SLS-Programms "übersteigen das, was die Verantwortlichen der NASA für ihre Artemis-Missionen erwarten", heißt es darin weiter. Bisher haben die SLS und deren Entwicklung knapp zwölf Milliarden Dollar verschlungen, für 2024 bis 2028 wurden im Frühjahr dieses Jahres weitere 11,2 Milliarden Dollar genehmigt.Konkrete Konsequenzen haben die Bedenken und Einwände der Rechnungsprüfer aber nicht, denn für die Weltraumagentur spielt Wirtschaftlichkeit keine echte Rolle: "Die NASA plant nicht, die Produktionskosten zu messen, um die Erschwinglichkeit des SLS-Programms zu überwachen", heißt es dazu im GAO-Bericht. Anders gesagt: SLS und Artemis lohnen sich zwar nicht, der NASA ist das aber letztlich egal, weil sich der Wiederaufbruch zum Mond nicht mit irdischen Maßstäben messen lässt.