Mond-Südpol: NASA zeigt Fotos vom geplanten Artemis-3-Landeplatz

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Artemis 1-Mission hat die NASA jetzt weitere Erkundungen über den geplanten Mondlandeplatz für Artemis 3 eingeholt. Mithilfe einer neuen, hochempfindlichen Kamera, wurden neue Bilder aufgenommen und diese jetzt veröffentlicht.

Artemis 3-Start im Jahr 2025

Zusammenfassung NASA erkundet geplanten Mondlandeplatz für Artemis 3 mithilfe neuer hochempfindlicher Kamera

Bilder von Mondoberfläche zeigen atemberaubende Details rund um Südpol

ShadowCam Kamerasystem der KARI-Raumsonde KPLO liefert Aufnahmen des Mondes

Grundstein für Artemis 3-Mission und zukünftige Missionen

Detaillierte Aufnahme der steilen Innenwand des Shackleton-Kraters

Daten wertvoll für Artemis 3-Mission: Gesteine charakterisieren, Formen und Geschwindigkeiten der Felsbrocken bestimmen

Artemis 2 voraussichtlich 2024, Artemis 3 2025 starten

NASA

Die neuen Bilder der Mondoberfläche zeigen atemberaubenden Details - so hat man laut der NASA die Gegend rund um den Südpol des Erdtrabanten noch nicht zu Gesicht bekommen. Das berichtet das Online-Magazin Space.com . Artemis 3 soll mit Crew in der Nähe des Südpols landen, um von dort aus Material und Daten zu sammeln.Die für den Landeplatz ausgewählte Region ist dabei sehr schattenreich und daher bisher nur mit verhältnismäßig grobem Bildmaterial bekannt. Das zerklüftete Gelände, auf das die Artemis-3-Astronauten am Südpol des Mondes treffen werden, aufgenommen von der ShadowCam der NASA. Diese neuen Bilder wurden nun mit einem hochempfindlichen optischen Kamerasystem namens ShadowCam aufgenommen.Das Kamerasystem befindet sich in der von dem Korea Aerospace Research Institute (KARI) gebauten Raumsonde Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) in eine Mondumlaufbahn. Die Sonde, die neben der Kamera noch weitere wissenschaftliche Instrumente an Bord hat, startete im August 2022 an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rakete und trat im darauffolgenden Dezember in eine Mondumlaufbahn ein. Seither liefert ShadowCam Aufnahmen des Mondes an die NASA.Die Bilder von ShadowCam gelten als Grundstein für die Artemis 3-Mission sowie für zukünftige Missionen. Dabei ist ein Bild des Shackleton-Kraters in der Nähe des Mond-Südpols. Bisher blieben Einzelheiten der dauerhaft beschatteten Wand und des Bodens des Kraters im wahren Sinne des Wortes im Dunklen verborgen. ShadowCam liefert Aufnahmen dieser Regionen. Wie detailliert die Abbildungen der ShadowCam nun tatsächlich sind, zeigte eine Aufnahme der steilen Innenwand des Kraters. Man erkennt auf einem Bild eine Spur, die entstand, als ein Felsbrocken den Hang des 21 Kilometer breiten und 4 Kilometer tiefen Kraters herunterrollte.Beobachtungen wie diese können laut er NASA dazu beitragen, die Gesteine in der Region zu charakterisieren und die Formen und Geschwindigkeiten der Felsbrocken zu bestimmen, die die Spuren verursachen. Solche Daten sind im Vorfeld der Artemis 3-Mission von unschätzbarem Wert. Artemis 2 wird voraussichtlich Ende 2024 starten. Wenn alles nach Plan verläuft, kann Artemis 3 dann bereits im Jahr 2025 folgen.