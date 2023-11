Vor Jahren hatten Forscher eine Raketenstufe zwischen Erde und Mond entdeckt, die auf unseren Trabanten zutaumelt. Das Verhalten des Objekts ließ Forschern keine Ruhe. Jetzt hat ein Team nach dem Absturz auf der sonnenfernen Seite des Mondes eine Analyse vorgelegt.

Mondcrash: Das Rätsel des doppelten Kraters

Was war an Bord?

Seit 2015 hatten Forscher das Objekt mit dem Namen WE0913A im Auge. Mit Berechnungen der Flugbahn war schnell klar: Nach mehreren nahen Vorbeiflügen an der Erde und dem Mond würde es im Jahr 2022 auf unserem Trabanten einschlagen. Weniger sicher waren sich die Forscher lange bei dem Ursprung. Jetzt liegt eine spannende Analyse vor.Ursprüngliche Annahmen gingen davon aus, dass es sich bei dem Objekt um einen Falcon 9-Raketenbooster von SpaceX handelt. Neue Beobachtungen mit einem Teleskop widersprechen jetzt dieser Analyse. "Die Lichtreflexionssignatur von WE0913A und die Art und Weise, wie es sich durch den Weltraum bewegte, macht es wahrscheinlicher, dass es sich um eine Trägerrakete der Chang'e 5-T1 handelt", so das Team.Dabei kurios: der Raketenbooster, gestartet im Jahr 2014, ist nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Das U.S. Space Command will aber bestätigen können, dass die dritte Stufe der Rakete nie wieder in die Erdatmosphäre eingetreten war.Eine weitere Überraschung: "Seltsamerweise und im Gegensatz zu allen anderen Raumfahrzeugen, die auf der Mondoberfläche aufgeschlagen sind, hat dieses nicht nur einen, sondern zwei Krater hinterlassen", so Tanner Campbell, Erstautor der Studie. Dies können sich die Forscher nur auf eine Weise erklären: Der Booster transportierte ein unbekanntes schweres Objekt an seiner Spitze."Wir haben natürlich keine Ahnung, was es gewesen sein könnte - vielleicht eine zusätzliche Stützstruktur oder eine zusätzliche Instrumentierung oder etwas anderes", sagte er. "Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren", so Campbell.