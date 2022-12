Erfolg der Artemis 1-Mission: Die Orion-Kapsel ist wohlbehalten zurück

Die Nasa steht kurz vor einem weiteren wichtigen Schritt in der Artemis 1-Mondmission. Die Orion-Kapsel ist erfolgreich von der Mondumkreisung zurückgekehrt und im Pazifik gelandet. Jetzt steht die Bergung und Analyse an.

Wichtiger Test für die bemannte Mondmission

Nach rund 25 Tagen im All und einer mehr als 1,4 Millionen Meilen langen Reise ist die Orion-Kapsel, so wie es den ersten Eindruck macht, wohlbehalten zurück zur Erde gekehrt.Die ersten Bilder der Wasserlandung vor der Küste von San Diego schickte die Nasa gegen 18.40 Uhr heraus und bestätigte die geglückte Reise. Wie es hieß, ist die Kapsel äußerlich sichtbar unbeschädigt und auch auf der richtigen Seite gelandet. Die Position nennt sich laut Nasa "Stable 1", was bedeutet, dass sie aufrecht im Wasser schwimmt.Frühere Mondmissionen endeten laut Nasa viel zu oft so, dass die Astronauten auf dem Kopf im Wasser warten mussten, bis die Crew sie herausholen konnte. Das Landen hat nun schon einmal gut funktioniert. Jetzt wird die Orion gesichert und zurück zur genauen Untersuchung zum Kennedy Space Center transportiert.Die Nasa wird in den kommenden Tagen weitere Details über die Reise der Orion veröffentlichen.Das Orion-Besatzungsfahrzeug übertrifft aber bereits jetzt die Erwartungen auf seinem Weg zum Mond und zurück. Laut der Nasa arbeiteten alle Systeme hervorragend. Mit der Rückkehr zur Erde folgt nun der wichtige Teil der Auswertung aller Daten der Reise und die genaue Dekonstruktion der Kapsel - man will genau wissen, wie sicher die Orion-Kapsel für den Transport von Menschen ist. Artemis 1 soll bestätigen, dass das Besatzungsfahrzeug menschliche Astronauten sicher zum Mond und zurück zur Erde bringen kann.Ein erfolgreicher Flug würde den Weg für eine bemannte Mission zum Mond und schließlich für die erste bemannte Mondlandung der NASA seit Apollo 17 im Jahr 1972 ebnen.