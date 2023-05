Nun doch: NASA lässt Amazon-Gründer Artemis-Mondlandefähre bauen

Amazon-Gründer Jeff Bezos war mit seiner Klage gegen SpaceX erfolgreich: Die NASA wird nun doch Blue Origin den Auftrag zum Bau der Mondlandefähre geben. Damit ist der seit 2021 schwelende Streit um die Vergabe beendet.

Neuer Deal noch nicht öffentlich

Weitere Partner für Blue Origin

Blue Origin fliegt auch zum Mars

Zusammenfassung Jeff Bezos' Klage erfolgreich: Blue Origin erhält 3,4 Mrd. US-$ Auftrag zum Bau der Mondlandefähre.

Teilfinanzierung durch Bezos, Partner u.a. Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic, Honeybee Robotics.

SpaceX bleibt Partner, baut aber eigene Mondlandefähre.

Vergabe des Auftrags erst nach Kritik an NASA, da Bedingungen zugunsten von SpaceX geändert.

Blue Origin auch Auftraggeber für Schwerlastträgerrakete "New Glenn" zum Mars.

Artemis 5-Mission soll Crew 2029 zum Mond bringen.

Seit 2021 schwellender Streit um Auftragsvergabe nun beendet.

Es ist allerdings ein Kompromiss und Blue Origin wird "zweiter" Bauer einer Mondlandefähre. Die Kosten für den neuen Vertrag wurden mit 3,4 Milliarden US-Dollar angesetzt. Das haben NASA und Blue Origin jetzt bekannt gegeben. Blue Origin soll dabei die Mondlandefähre bauen, die mit der Artemis 5-Mission eingesetzt werden soll, um nach den aktuellen Plänen eine Crew im Jahr 2029 auf den Mond zu bringen und dort als Forschungsstation zu dienen.Viele Details zu dem neuen Vertrag sind noch nicht bekannt. Nur so viel: Jeff Bezos hatte angeboten, einen Teil der Entwicklungskosten selbst zu tragen. Es hieß, dass Bezos bis zu zwei Milliarden US-Dollar bereitstellen will. Da seine Offerte der Mitfinanzierung des Projekts im ersten Vergabeverfahren nicht eingerechnet wurde, hatte Bezos geklagt.Ursprünglich sollte Elon Musks Unternehmen SpaceX allein den Auftrag bekommen.In dem Verfahren wurde dann bekannt, dass es vor allem Kritik gab, da die NASA angeblich die Bedingungen der ursprünglichen Ausschreibung zugunsten von SpaceX geändert habe - das sei mit dem Vorsatz geschehen, den Auftrag an Elon Musks Raumfahrtkonzern zu vergeben. Gegenüber Blue Origin soll die NASA bei den ursprünglichen Bedingungen geblieben sein, daher sah sich Bezos mit seinem Weltraumkonzern im Nachteil.Blue Origin wird das Mega-Projekt aber nicht allein stemmen. Zu den Partnern gehören unter anderem Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic und Honeybee Robotics. Zudem bleibt der ursprüngliche Vertrag mit SpaceX in großen Teilen erhalten - auch SpaceX wird eine Mondlandefähre für die NASA bauen.Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Blue Origin von der NASA auch den Auftrag zum Bau der Schwerlastträgerrakete "New Glenn" erhalten hat . Mit dieser Rakete will die NASA zum Mars.