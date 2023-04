Artemis 2: Die Nächste Mond-Crew steht fest, diese Astronauten fliegen

Im kommenden Jahr soll es wieder auf bemannte Mond-Mission gehen. Nun hat die NASA eine lang erwartete Ankündigung gemacht - die US-Weltraumbehörde hat die vierköpfige Astronauten-Crew für die Artemis 2 vorgestellt.

Crew fliegt - wenn alles glatt geht - noch 2024

Wie geht es dann weiter?

Kommandant Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch und Jeremy Hansen sind die vier Astronauten, die 2024 den Mond im Rahmen der Artemis 2-Mission umkreisen werden. Der Zeitplan sieht vor, dass die Besatzung bis zu 21 Tage an Bord einer Orion-Kapsel verbringen wird, die etwa 42 Stunden in einer hohen Erdumlaufbahn verbringt, bevor sie den Mond umrundet und dann zur Erde zurückkehrt und im Pazifischen Ozean im Wasser landen soll.Alle ausgewählten Astronauten haben schon etliche Einsätze hinter sich. Hammock Koch ist vor allem für den längsten Aufenthalt einer weiblichen Astronautin im All bekannt. Wiseman hingegen ist ein Navy-Pilot, der auch Testpilot im F-35 Lightning II-Programm war. Glover schrieb Geschichte, als er 2021 an der ersten operativen Crew-Dragon-Mission teilnahm. Hansen ist Kampfpilot und einer von aktuell vier kanadischen Astronauten.Wenn Artemis 2 im Zeitplan bleibt, wird die Crew im November 2024 starten. Es ist der erste Flug eines Menschen zum Mond seit Apollo 17 im Jahr 1972. Artemis 1, die vorbereitende Mission, war das unbemannte Pendant. Artemis 1 startete im November 2022 und brach mit seiner rund 26-tägigen Reise einen alten Apollo-Flugrekord.Erst mit dem für Dezember 2025 geplanten Start von Artemis 3 werden wieder Menschen auf dem Mond landen.Bei dieser Mission wird eine Variante des SpaceX-Raumschiffs für die eigentliche Landung verwendet. Vor kurzem hat die NASA die Raumanzüge für diese Mission gezeigt . Der von Axiom Space gefertigte Prototyp passt sich mehr Körpertypen an und ist flexibler, sodass die Astronauten auch knien und andere Bewegungen ausführen können.Die Auswahl der Besatzung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die NASA all die Rückschläge überwunden zu haben scheint, die ihre Space Launch System (SLS)-Rakete heimgesucht haben, darunter Triebwerksprobleme, Treibstofflecks, Hurrikan Ian und Tropensturm Nicole. Ursprünglich wollte die Behörde eine Artemis-Mondlandung im Jahr 2024 durchführen, kann nun aber erst das Zeitfenster im Jahr 2025 nutzen.