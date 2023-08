Neues Outlook für Windows jetzt mit iCloud- und IMAP-Unterstützung

Microsoft spendiert dem neuen Outlook für Windows ein Update. Neben Microsoft 365, Gmail und Yahoo werden ab sofort auch iCloud- und IMAP-Accounts unterstützt. Somit lassen sich jetzt nahezu alle E-Mail-Konten mit dem Nachfolger der Mail- und Kalender-App nutzen.

Nahezu alle E-Mail-Konten werden unterstützt

Ab Ende August beginnt Microsoft damit, Nutzer der Mail- und Kalender-Apps für Windows 11 und Windows 10 langsam aber sicher an das neue Outlook heranzuführen. Bis Ende 2024 soll die deutlich umfangreichere Software die alten Systemprogramme ersetzen. Problem: Bisher wurden nicht alle E-Mail-Konten unterstützt.Die Unterstützung des neuen Outlook für Windows beschränkte sich bis dato auf Mail-Accounts der Dienste Microsoft 365 (Office 365 und Exchange), Outlook.com (@outlook.com, @live.com und @hotmail.com), Gmail sowie Yahoo. Nun folgt die lang erwartete Erweiterung um Apple iCloud- und klassische IMAP-Konten.Vor allem die IMAP-Integration macht den Weg frei für die Nutzung einer Vielzahl von Mail-Adressen bekannter Anbieter wie Web.de, GMX, Freenet oder T-Online sowie von personalisierten E-Mail-Konten, die eventuell in Verbindung mit einem Webspace und einer eigenen Domain stehen.Laut Dr. Windows wurde die Unterstützung von iCloud- und IMAP-Accounts in der aktuellen Outlook-Vorschau mit der Versionsnummer 1.2023.816.100 entdeckt. Scheinbar werden die neuen Funktionen jedoch in Wellen verteilt. Auch wir nutzen genannte Version und haben lediglich Zugriff auf die bekannten Integrationen (Exchange, Gmail & Co.) und die iCloud.Aktuell kann das neue Outlook für Windows bereits in einer öffentlichen Vorschau ausprobiert werden. Hierfür müssen interessierte Nutzer lediglich den Schalter "Testen Sie das neue Outlook" am oberen rechten Seitenrand des aktuellen Outlook Desktop-Clients umlegen.