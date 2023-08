Neuer Ärger: Hacker schalten 2 der modernsten Weltraumteleskope ab

Noch unbekannte Angreifer haben zwei der modernsten astronomischen Observatorien der Welt lahmgelegt. Hackern ist es Berichte zufolge gelungen, sowohl Gemini Nord auf Hawaii als auch Gemini Süd in Chile abzuschalten.

Sicherheitsvorfall beim Gemini-Observatorium

Wissenschaftler weiterhin ungenügend geschützt?

Zusammenfassung Unbekannte Hacker legen zwei moderne Observatorien lahm

Betroffen sind Gemini Nord auf Hawaii und Gemini Süd in Chile

Sicherheitsvorfall veranlasste vorübergehende Abschaltung

Mitarbeiter arbeiten mit Experten an Wiederinbetriebnahme

NOIRLab betont Transparenz und Sicherheitsengagement

Auch weitere Teleskope auf dem Cerro Tololo in Chile betroffen

Bereits 2022 wurde das ALMA-Observatorium von Hackern gestört

Das meldet das Online-Magazin Space.com . Bislang ist noch recht wenig zu dem Sicher­heits­vor­fall bekannt.Klar ist nur: Die unbekannten Angreifer wollten beide Weltraumteleskope des Gemini-Observatoriums abschalten, und das ist ihnen vor einigen Tagen gelungen. Bereits Anfang August kam es dabei zu den ersten Unregelmäßigkeiten."Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Cybersecurity-Experten zusammen, um alle betroffenen Teleskope und unsere Website so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen. Wir freuen uns über die bisher erzielten Fortschritte", schrieb NOIRLab in einer Erklärung auf seiner Website am 24. August."Wir planen, der Community weitere In­for­ma­tio­nen zur Verfügung zu stellen, sobald wir dazu in der Lage sind. Dies entspricht unserer Ver­pflich­tung zu Transparenz und unserem Engagement für die Sicherheit unserer Infra­struktur", heißt es dabei. NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) ist der Betreiber der Teleskope.Der Sicherheitsvorfall veranlasste die Betreiber, den Betrieb der Teleskope auf Hawaii und in Chile vorübergehend einzustellen. Auch weitere Teleskope auf dem Cerro Tololo in Chile waren von der Abschaltung betroffen.Es ist nicht das erste Mal, dass astronomische Observatorien das Ziel von Cyberangriffen sind. Meist dringen dazu aber nur wenige Informationen nach außen. Im Oktober 2022 störten Hacker den Betrieb des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (kurz "ALMA") in Chile.