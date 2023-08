Nasa bestätigt Störung am James-Webb-Weltraumteleskop

Die Nasa meldet eine weitreichende Störung am James-Webb-Weltraumteleskop . Die ist nicht neu, der Fehler besteht nun scheinbar seit mehreren Monaten - aber erst jetzt können die Forscher mehr dazu sagen.

Es gibt aber auch gute Nachrichten, denn das Teleskop kann mit leichten Anpassungen erst einmal weiter wie bisher betrieben werden, die Wissenschaftler gleichen das Problem laut einem neuen Nasa-Bericht derzeit noch einfach aus.Eigentlichen war der Vorfall am James-Webb-Weltraumteleskop bereits vor Monaten, genauer gesagt im April 2023, entdeckt worden. Bei einem der Instrumente des Teleskops, dem Mid-Infrared Instrument, kurz MIRI, ist ein Problem aufgetreten.MIRI besitzt mehrere Beobachtungsmodi, wobei man bei einem einen Rückgang der vom Instrument registrierten Lichtmenge messen konnte. Denn Auslöser nannte die Nasa zwar nicht, hat jetzt aber mitgeteilt, dass die Wissenschaftler in der Lage sind, einfach durch eine Änderung der Belichtungszeit das Problem aufzufangen.Nach einer umfangreichen Untersuchung des Problems heißt es daher jetzt Entwarnung. Die Änderung stellt keine Gefahr für die wissenschaftlichen Fähigkeiten von MIRI dar. "Es besteht auch keinerlei Risiko für das Instrument", so die Nasa in einem Blogbeitrag.Der betreffende Modus, die sogenannte mittelauflösende Spektroskopie (MRS), ist für die Erfassung von Infrarotdaten aus entfernten Regionen des Kosmos mit Wellenlängen zwischen 5 und 28,5 Mikrometern kalibriert.Einer der anderen Modi von MIRI, die sogenannte Low-Resolution Spectrography, die auf Wellenlängen zwischen 5 und 12 Mikrometern spezialisiert ist, die normalerweise mit Objektoberflächen wie Planeten in Verbindung stehen, funktioniert normal, so das Team. Man ist aber noch weiterhin dabei zu messen, ob es wieder Abweichungen gibt.Das JWST-Team bestätigte auch, dass sich das Teleskop ansonsten in einem "guten Allgemeinzustand" befindet. Alle anderen wissenschaftlichen Instrumente von Webb werden nicht durch Störungen beeinträchtigt.