DESI: Erste Daten des 5000-Augen-Teleskops öffentlich verfügbar

Der Astronomie-Community stehen jetzt die ersten Daten des neuen Dark Energy Spectroscopic Instruments (DESI) zur Verfügung. Allein die Validierungsphase lieferte Informationen zu zwei Millionen Objekten im Universum - und das ist nur der bescheidene Anfang.

DESI: 5000 kleine Roboter beobachten entfernte Galaxien

Sehr viele Galaxien im Fokus

Zusammenfassung Daten des Dark Energy Spectroscopic Instruments stehen zur Verfügung

80 Terabyte Daten aus 2480 Einzelaufnahmen

5.000 Glasfaser-Enden sammeln Licht von weit entfernten Galaxien

Erstellung einer 3D-Karte des Universums und Analyse großer Strukturen

Ermöglichen Forschung zu Dunkler Materie

Gravitation wird durch Dunkle Materie beeinflusst

Erkenntnisse helfen, Naturkräfte besser zu verstehen

Noch bevor der offizielle wissenschaftliche Betrieb des neuen Instruments begann, wurden schon Daten gesammelt. Es handelt sich um rund 80 Terabyte von 2480 Einzelaufnahmen mit dem neuen Gerät, das am Kitt Peak National Observatory im US-Bundesstaat Arizona installiert wurde. Die jetzt öffentlich bereitgestellten Daten wurden in einem sechsmonatigen Zeitraum von 2020 bis 2021 aufgenommen.DESI ist gänzlich anders aufgebaut, als man es von einem Instrument vermuten wurde, das sehr weit entfernte Objekte im Universum beobachten soll. Einem klassischen Teleskop ähnelt es nur dort, wo das Licht eingefangen wird. Die Photonen landen dann aber nicht auf einem Foto-Sensor, sondern lassen sich in 5000 einzelnen Glasfaser-Enden einfangen, die jeweils eine weit entfernte Galaxie im Blick behalten.Die einzelnen Fasern leiten das Licht jeder einzelnen Galaxie dann an ein Spektrometer weiter. Nacht für Nacht sammelt das Instrument so weitere Daten, am Ende will man die Entfernung, Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit von mehreren Dutzend Millionen Galaxien in einer Datenbank zusammengetragen haben. Dies bildet dann die Grundlage für die Erstellung einer umfassenden 3D-Karte des Universums.Quasi als Nebenprodukt entsteht so eine der bisher detailliertesten Analysen der großen Strukturen im Universum. Diese soll dann nur die Grundlage für die eigentliche Forschungsleistung sein: Die Entwickler des Instruments wollen aufgrund der Bewegungen und Wechselwirkungen zwischen den Galaxien mehr über die Eigenschaften der Dunklen Materie erfahren, die großen Einfluss auf die Gravitations-Wirkung im Universum ausübt.