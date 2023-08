Elektroautos: Neuer Akku lädt schnell, reicht weit und kostet wenig

Der chinesische Akkuhersteller CATL hat eine neue, schnell aufladbare Batterie für die Verwendung in Elektroautos vorgestellt. Die ShenXing Superfast Charging Battery soll innerhalb von nur 10 Minuten so viel Energie aufnehmen können, dass man damit 400 Kilometer fahren kann.

Wuling

Lange Reichweite und schnelles Laden für günstige E-Autos

Zusammenfassung CATL stellt neue, schnell aufladbare Batterie für E-Autos vor

"ShenXing Superfast Charging Battery" ermöglicht 400km Reichweite in 10 Minuten

Der Akku basiert auf Lithium-Eisenphosphat (LFP)

Erster LFP-Akku, der 4C-Charging unterstützt

Ziel: Einbau in günstigen E-Autos, Reichweite bis zu 700 Kilometer

Massenfertigung noch 2023 starten, erste Fahrzeuge ab Q1 2024

Bei dem neuen Akku-Paket für Elektroautos von CATL handelt es sich um einen sogenannten LFP-Akku, also einen Lithium-Eisenphosphat-Akku. Der Hersteller will mit der "ShenXing" genannten Batterie einige der Nachteile von Akkus dieses Typs überwinden, gleichzeitig aber die Vorteile erhalten. So werden LFP-Akkus meist in eher günstigen Elektroautos verbaut, da sie selbst günstiger hergestellt werden können als andere Arten von Lithium-Ionen-Akkus.CATL verspricht unter anderem, dass es sich um den ersten Akku auf LFP-Basis handelt, der das sogenannte 4C-Charging unterstützt, also innerhalb einer Viertelstunde voll geladen werden kann. Bereits nach 10 Minuten soll der neue Akku eine Reichweite von 400 Kilometern ermöglichen können, wobei dies natürlich auch vom jeweiligen Fahrzeug abhängt, in dem der neue Stromspeicher verbaut wird.Insgesamt soll der "ShenXing"-Akku Reichweiten von bis zu 700 Kilometern ermöglichen. Ziel ist es, den neuen Akku vor allem in vergleichsweise günstigen E-Autos zu verbauen. CATL zufolge soll der neue Akku unter anderem eine neue superleitende Elektrolytformel nutzen und mit einem extrem dünnen und dennoch sichereren Separator ausgestattet sein.Nach Angaben des Unternehmens soll der neue Akku trotz seiner LFP-Basis auch bei niedrigen Temperaturen vergleichsweise schnell geladen werden können. Bei -10 °C sei der Akku innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent seiner Gesamtkapazität zu laden, so CATL. Man wolle somit die perfekte Balance zwischen schnellem Laden, großer Kapazität und einem günstigen Preis bieten, hieß es weiter.CATL will den neuen Akku rasch auf den Markt bringen. Die Massenfertigung soll noch in diesem Jahr anlaufen, bevor dann bereits im ersten Quartal 2024 die ersten Fahrzeuge mit dem neuen Akku auf den Markt kommen. CATL ist einer der größten Hersteller von Akkus für Elektroautos und beliefert als solcher auch große Marken wie Tesla , VW, Stellantis, Mercedes und BMW.