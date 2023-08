X/Twitter: Elon Musk hält "Blockieren" für sinnfrei, will es abschaffen

Wer auf Twitter bzw. X, dem von Elon Musk übernommenen Mikro-Blogging-Dienst, unterwegs ist, muss sich wohl darauf einstellen, häufiger Opfer von Belästigungen zu werden. Musk hat nämlich angekündigt, dass er die Funktion zum Blockieren anderer Nutzer größtenteils abschaffen will.

Blockieren anderer Nutzer bald nur noch bei DMs

Musk: Nutzer sollen auf Stummschalten setzen

Zusammenfassung Elon Musk plant, Blockierfunktion auf Mikro-Blogging-Dienst X abzuschaffen

Nutzer können sich dadurch weniger vor unliebsamen Äußerungen schützen

Musk argumentiert, die Blockierfunktion erfülle ihren Zweck nicht

Blockieren wird nur noch für Direktnachrichten möglich sein

Nutzer können andere Accounts stattdessen stummschalten

Alle Nutzer können künftig alle Posts kommentieren, teilen oder zitieren

Umsetzung der Änderung und Einfluss auf Nutzererfahrung noch unklar

Elon Musk will eines der wichtigsten Mittel abschaffen, mit dem sich Nutzer von Twitter, das er inzwischen in "X" umgetauft hat, bisher vor unliebsamen, beleidigenden oder rassistischen Äußerungen anderer User schützen können. Die Block-Funktion soll künftig fast vollständig entfallen, kündigte Musk überraschend am Freitagabend an.Seiner Meinung nach erfüllt die Blockierfunktion in ihrer bisherigen Form ihren Zweck nicht. Normalerweise kann sie von Nutzern von X verwendet werden, um andere angemeldete User davon abzuhalten, die eigenen Posts einsehen und kommentieren zu können. Das Ganze hat aber durchaus seine Grenzen, denn ist man im Web-Browser unterwegs, lassen sich alle Posts eines bestimmten Nutzers einsehen, solange das jeweilige Konto nicht auf "privat" geschaltet ist.Generell ist das "Blockieren" von Accounts vor allem deshalb bei vielen Nutzern beliebt, weil man sich so davor schützen kann, unerwünschte Inhalte im eigenen Feed ertragen zu müssen. "Block wird als 'Feature' gelöscht, außer für Direktnachrichten", erklärte Musk nun in einer seiner spontanen Äußerungen als Antwort auf die Frage eines Tesla-Fan-Accounts, worin für die Nutzer von X/Twitter der Vorteil des "Blockierens" gegen dem simplen "Stummstellen" von Accounts liege.Als Grund für die geplante Abschaffung der Blockierfunktion verwies Musk nur darauf, dass es "keinen Sinn ergibt". Künftig werde es nur noch bei Direktnachrichten möglich sein, bestimmte Nutzer zu blockieren. In den Feeds der Nutzer werde es stattdessen nur noch die Option zum Stummschalten bestimmter anderer Accounts geben, so Musk weiter.Letztlich werden also alle Nutzer in der Lage sein, alle Posts aller anderen Nutzer zu kommentieren, zu teilen oder zu zitieren. Wer die Posts anderer Nutzer nicht lesen will, weil es sich um Beleidigungen, politisch anders orientierte Äußerungen oder Spam handelt, kann dann wohl nur noch "Stummstellen" - und hoffen, dass man so der Belästigung welcher Art auch immer entgehen kann.Wann Musks jüngste brillante Idee in die Tat umgesetzt und damit im Alltag der Nutzer von X Einzug halten wird, ist derzeit noch offen. Seitdem er Twitter für rund 44 Milliarden Dollar gekauft hat, hat Musk bereits eine Vielzahl von oft umstrittenen Änderungen vorgenommen. So wurden unter anderem diverse dauerhaft gebannte Nutzer wieder auf die Plattform gelassen, weil Musk in dauerhaften Sperren eine Einschränkung der Meinungsfreiheit sieht.