Top-Physiker: KI-Bots sind nicht mehr als 'glorifizierte Tonbandgeräte'

Michio Kaku ist der derzeit bekannteste Physiker der USA und vielleicht sogar der Welt. Das hat er nicht alleine seiner Forschung zur String­theorie zu verdanken, sondern vor allem seinen populärwissen­schaft­lichen Auftritten. Nun hat sich Kaku kritisch zu Chatbots geäußert.

Kritik an ChatGPT und Co.

KI-Chatbots bzw. sogenannte Large Language Models (LLM) sind und bleiben das Thema der Stunde und faszinieren viele Menschen. Denn ChatGPT, Bard und Co . liefern immer exaktere Ergebnisse, die klingen, als hätte ein Mensch den Text geschrieben. Doch es gibt auch immer wieder Experten, die sich dazu kritisch äußern bzw. von den aktuellen Bots nicht ganz so beeindruckt sind wie die Öffentlichkeit.Dazu zählt auch der bekannte Physiker Michio Kaku. Der kalifornische Physiker ist gern gesehener Gast in den Medien, wenn es darum geht, komplexe Materie populärwissenschaftlich zu erklären. Damit steht er in der Tradition eines Carl Sagan, der es in den 1980ern geschafft hat, die Massen für Astronomie und Wissenschaft zu begeistern.Nun hat sich Kaku in einem Interview mit CNN kritisch zum Thema KI-Chatbots geäußert. Denn laut dem 76-Jährigen führen ChatGPT und Co. zu einem medialen Sensationalismus, der bevorstehende Durchbrüche im Bereich des Quanten-Computing überschatten könnte.Kaku gab zwar zu, dass Chatbots effizient darin sind, Inhalte zu generieren, letztlich seien sie aber zu ungenau und können die Wirklichkeit nicht immer von Fiktion unterscheiden. Er bezeichnete Dienste wie ChatGPT als "glorifizierte Tonbandgeräte", die bestehende Internetinhalte lediglich neu arrangieren."(ChatGPT) nimmt Schnipsel aus dem Internet, die von Menschen erstellt wurden, fügt sie zusammen und tut so, als hätte es diese Dinge selbst erstellt", sagte Kaku. "Die Leute sagen: 'Oh, mein Gott, das ist ein Mensch, das ist menschenähnlich! Der Chatbot ordnet aber nur einfach alles neu, was bereits im Internet steht."