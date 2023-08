Ende des vergangenen Jahres ist die Krypto-Börse FTX spektakulär kollabiert, deren Chef und Gründer Sam Bankman-Fried flüchtete zunächst und wurde nach rund einem Monat dann doch verhaftet. Seither ist er in Haft, konkret bedeutete das Hausarrest bei den Eltern.

Vorwürfe sind u. a. Korruption und Veruntreuung

Zusammenfassung Kryptobörse FTX kollabierte Ende 2022, Gründer Bankman-Fried verhaftet

Bankman-Fried behauptet Unschuld, wird Missbrauch vorgeworfen

Verwendete Kunden-Einlagen für Immobilien, Spenden und Initiativen

War bisher unter Hausarrest bei Eltern in Palo Alto

Richter Kaplan widerruft Kaution, Bankman-Fried muss in Haftanstalt

Vorwurf: Versuch der Zeugenbeeinflussung und Einschüchterung

Sam Bankman-Fried hat sich selbst immer wieder als eine Art Opfer dargestellt bzw. beteuert er seine Unschuld. Das müssen zwar die Gerichte beweisen, mutmaßlich ist aber das Gegenteil der Fall. Denn im Zusammenhang mit der Kryptobörse und deren Kollaps sind zahlreiche Details aufgetaucht, wonach Bankman-Fried Firmengelder wie sein eigenes gesehen hat. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, die Einlagen der Kunden für private Immobilienkäufe, politische Spenden und wohltätige Initiativen verwendet zu haben.Derzeit wartet er auf seinen Prozess. Allerdings darf bzw. durfte Bankman-Fried das bisher in privater Umgebung machen. Denn er war auf Kaution "frei" bzw. stand unter Hausarrest, genauer gesagt befand er sich im Haus seiner Eltern im kalifornischen Palo Alto. Doch nun muss er tatsächlich in eine Haftanstalt.Denn wie die New York Times berichtet, hat der zuständige Richter Lewis A. Kaplan die Kaution widerrufen. Hintergrund ist der Vorwurf, wonach der Angeklagte von seinem Hausarrest aus Dokumente weitergereicht hat, und zwar mit dem Ziel, eine Zeugin einzuschüchtern. Laut Gericht hat Bankman-Fried mehrfach versucht, Zeugen in dem Fall zu beeinflussen.Richter Kaplan war bei der Bekanntgabe seiner Entscheidung sichtlich verärgert: "(Bankman-Fried) ist immer wieder an die Grenze gegangen, und ich werde die Kaution widerrufen." Dem FTX-Gründer wurden an Ort und Stelle Handschellen angelegt und er wurde abgeführt.Bankman-Fried muss nun seine Verteidigung gegen insgesamt 13 Strafanzeigen vom Gefängnis aus vorbereiten. Die besagte Zeugin ist Caroline Ellison, eine ehemalige FTX-Managerin und Ex-Freundin des Angeklagten. Ellison hat sich schuldig bekannt und kooperiert mit den Behörden.