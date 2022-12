3,5 Mrd. Dollar: Gute Nachricht - Großteil der FTX-Gelder doch gerettet

Gute Nachrichten von der Regierung der Bahamas: Die Behörden hatten bereits mitgeteilt, dass man Vermögenswerte der gescheiterten Kryptobörse FTX sichern konnte. Nun wurde bekannt, dass 3,5 Milliarden Dollar für die Rückgabe an Gläubiger zur Verfügung stehen.

Es war nicht klar, wie viel Geld "verschwunden" ist

Das hat die Regierung der Bahamas in einer öffentlichen Stellungnahme bekannt gegeben (via Bloomberg ). Da heißt es jetzt, dass man nur noch auf grünes Licht vom Obersten Gerichtshof des Landes wartet, um mit der Auszahlung der beschlagnahmten Gelder an ihre rechtmäßigen Eigentümer, also Kunden und Gläubiger der insolventen Kryptobörse, zu beginnen.Die Behörden des Landes, in dem FTX seinen Hauptsitz hat, beschlagnahmten die Vermögenswerte, kurz nachdem das Unternehmen Konkurs nach Chapter 11 angemeldet hatte.In einem von den Behörden veröffentlichten PDF-Dokument heißt es, dass die Entscheidung, die ausschließliche Kontrolle über die Vermögenswerte zu übernehmen, getroffen wurde, nachdem ein auf FTX abzielender Cyberangriff zu einem Verlust von Geldern geführt hatte. Die Behörden erklärten, es bestehe "ein erhebliches Risiko, dass die digitalen Vermögenswerte komplett verschwinden", weshalb sie von ihren Regulierungsbefugnissen Gebrauch machten, um die Vermögenswerte zu schützen.Diese Meldung kam kurz nach einem Bericht, der besagte, dass Vermögenswerte im Wert von Milliarden von Dollar einfach verschwunden waren.Diejenigen, die Sam Bankman-Fried ihr Geld anvertraut haben, müssen nun auf ein Verfahren zur Geltendmachung ihrer Ansprüche warten, das irgendwann in der Zukunft zur Verfügung gestellt werden soll. Sie werden in der Lage sein, einen Teil ihres Vermögens zurückzufordern, aber es ist noch nicht klar, wie viel. Die Tatsache, dass man auf den Bahamas doch noch so hohe Werte unter Kontrolle hat, scheint ein gutes Zeichen für die Gläubiger zu sein.