Google plant Hardware-Mindestanforderungen für Foldable-Smartphones

Google will angeblich eine Reihe von neuen Vorgaben einführen, durch die man die Qualität und Langlebigkeit von Foldable-Smartphones sicherstellen will. Erst nach einer Prüfung durch Google sollen Geräte wie das Samsung Galaxy Z Flip 5 oder Fold 5 für Android zertifiziert werden, heißt es.

Googles schreibt unter anderem Mindestzahl an Faltungen vor

Zusammenfassung Google will neue Vorgaben einführen, um Qualität und Langlebigkeit von Foldables zu sichern.

Falt-Smartphones müssen Google-Zertifizierung bestehen, um Play-Store-Zugang zu erhalten.

Mindestens 200.000 Faltvorgänge, 80% Widerstandsfähigkeit nachher.

2 Jahre Android-Betriebssystem-Updates, 3 Jahre Sicherheits-Updates.

Google kann Vorgaben erweitern und ändern, je nach Entwicklung des Marktes.

Ohne eine Zertifizierung für den Google Play-Store läuft zumindest außerhalb Chinas bei Android-Smartphones nichts. Google übt auf diesem Weg Kontrolle über das Ökosystem aus - und will dies nun offenbar auch bei Smartphones mit faltbaren Displays nutzen, um sogar Vorgaben für die Langlebigkeit der Geräte zu machen.Laut einem Bericht des Android-Experten Mishaal Rahman, den dieser über seinen Patreon-Blog veröffentlicht hat, will Google Hardware-Standards für Foldable-Smartphones einführen. Die Hersteller sollen dabei nicht nur Fragebögen beantworten, anhand derer die Tauglichkeit ihrer Geräte geprüft wird. Zusätzlich verlangt Google angeblich auch, dass die Hersteller Geräte zu Testzwecken einschicken.Bisher hält sich der Umfang der Vorschriften, die Google für die Android-Zertifizierung von Falt-Smartphones machen will, offenbar noch in Grenzen. So verlangt Google, dass sich das Display eines Foldables mindestens 200.000 Mal auf- und zuklappen lassen muss, ohne dabei Schaden zu nehmen. Hinzu kommt, dass Geräte, bei denen das Scharnier in einem beliebigen Winkel geklappt werden kann, nach 200.000 Faltvorgängen noch immer 80% ihrer ursprünglichen Widerstandsfähigkeit haben müssen.In Sachen Software gibt es eine weitere Voraussetzung, die Google für Foldables festlegen will, so Rahman. Die Hersteller müssen sich verpflichten, die Geräte mindestens zwei Jahre mit Android-Betriebssystem-Updates und mindestens drei Jahre mit Sicherheits-Updates zu versorgen. Diese Anforderung unterscheidet sich von den bisher üblichen Vorgaben für normale Smartphones nur durch ein zusätzliches Jahr an Sicherheits-Updates.Mittelfristig dürfte Google seine Anforderungen für Foldables noch erweitern oder verändern, schließlich steht die Entwicklung dieses Marktsegments noch in einem frühen Stadium. Angesichts der nach wie vor sehr hohen Preise, die für Smartphones mit faltbaren Displays verlangt werden, ist es aber durchaus zu begrüßen, dass Google gewisse Mindestanforderungen festlegt.