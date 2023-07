Besser und haltbarer: Samsung stellt Galaxy Z Flip 5 und Z Fold 5 vor

Faltbare Smartphones gehören längst zum Standardangebot von Samsung und die Koreaner forcieren diese Gerätekategorie auch. Das bedeutet, dass das Samsung Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 im Mittelpunkt des heutigen Events standen und stehen.

Fünfte Falt-Generation von Samsung

Verbesserte Haltbarkeit

Fold 5: Dünner & leichter

Galaxy Flip/Fold vorbestellen: Die Modelle im Überblick

Samsung Galaxy Z Fold 5 & Flip 5 Die neuen Smartphones bei Media Markt

Technische Daten für das Samsung Galaxy Z Flip 5 und Fold 5 Modell Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Fold 5 Software Google Android 13, OneUI 5.1.1 Display 6,7 Zoll faltbar, Dynamic AMOLED 2X, Infinity Flex, 2640 x 1080 Pixel (FullHD+), 1-120 Hz

Zusatzdisplay 3,4 Zoll, 720 x 748 Pixel, 306 ppi, Gorilla Glass Victus 2 7,6 Zoll faltbar, Dynamic AMOLED 2X, Infinity Flex, 2176 x 1812 Pixel (QXGA+), 374 ppi, 1-120 Hz

6,2 Zoll Zusatzdisplay Dynamic AMOLED 2X (2316 x 904 Pixel), 402 ppi, 48-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mobile Plattform für Galaxy, 64-Bit Speicher 8 GB RAM, 256/512 GB 12 GB RAM, 256/512 GB Hauptkamera Dual-Cam, 12 MP Weit (f/2.2, 1,8 µm, Dual Pixel AF, 83°, OIS) + 12 MP Ultraweit (f/2.2, 123°, 1,12 µm) Triple-Cam, 50 MP (f/1.8, 1,0 µm, OIS, Dual Pixel AF, 85°) + 12 MP Ultrawide (f/2.2, 123°, 1,12 µm) + 10 MP Tele (f/2.4, OIS, PDAF, 3x optischer Zoom, 36°, 1,0 µm) Frontkamera 10 MP (f/2,2, 85°, 1,22 µm) Cover: 10 MP (f/2,2, 85°, 1,22 µm)

In-Display: 4 MP (f/1.8, 80°, 2,0 µm) Sonstiges Fingerprint (seitlich), Gesichtserkennung, OTG, IPx8, S-Pen (optional, nur Fold 5) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyrosensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Näherungssensor, Lichtsensor Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo SIM-Karten eSIM, Single Nano-SIM eSIM, Dual Nano-SIM Verbindungen 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6E, NFC, USB-Typ-C Akku 3700 mAh, 25 Watt Ladeleistung, kabelloses Laden, Wireless PowerShare 4400 mAh, 25 Watt Ladeleistung, kabelloses Laden, Wireless PowerShare Maße Zu 85,1 x 71,9 x 15,1 mm

Offen 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Zu 154,9 x 67,1 x 13,4 mm

Offen 154,9 x 129,9 x 6,1 mm Farben Mint, Graphit, Cream, Lavender

Samsung-Exklusiv Grau, Blau, Grün, Gelb Icy Blue, Phantom Black, Cream

Samsung-Exklusiv Grau, Blau Gewicht 187 Gramm 253 Gramm Verfügbar Vorbestellbar ab 26. Juli, ab 11. August allgemein verfügbar Preis ab 1199 Euro ab 1899 Euro

Samsung hat 2019 sein erstes Fold-Smartphone mit faltbarem OLED-Display präsentiert, ein Jahr später kam das Galaxy Z Flip dazu. Diese beiden Geräte bilden mittlerweile eine Doppelspitze und sind auch so etwas wie ein Flaggschiff-Gegenpol zur traditionellen Galaxy S-Spitzenreihe.Nun hat Samsung das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 enthüllt und wie mittlerweile üblich ist das erstere ein Smartphone, das per Ausklappen ein längliches Display ergibt, das Fold wird wie ein Buch gehandhabt. Das Ausklappen stellt auch eine zentrale Neuerung bei den aktualisierten Modellen dar, denn hier setzt Samsung ein Flex Hinge genanntes Scharnier um: Diese neue Lösung verfügt über eine Doppelschienenstruktur, die Stöße von außen abfängt. Das bedeutet auch, dass es im zusammengeklappten Zustand zwischen den beiden Gerätehälften keine sichtbare Lücke mehr gibtSamsung schreibt in einer Pressemitteilung, dass Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit im Mittelpunkt der Bemühungen der Entwickler standen: Der Hauptbildschirm ist beispielsweise mit einer Stoßdämpfungsschicht und einer neu gestalteten Rückseite für ein stabileres Display ausgestattet. Dazu kommen IPX8-Unterstützung, Armor-Aluminium-Rahmen und Cornings Gorilla Glass Victus 2. Letztes ist sowohl auf dem Flex Window als auch auf der Rückseite angebracht.Der Hersteller hat das Flex Window eigenen Angaben nach verbessert, dieses Element des Multi-Window-Modus ist nun 3,78-mal größer ist bei der vorherigen Generation. Die Koreaner haben dem Modus auch diverse weitere neue Funktionen spendiert.Beim Galaxy Z Flip 5 kommt ein nun größeres Flex-Fenster hinzu, damit lassen sich mit der Rückkamera hochwertigere Selfies machen, so der koreanische Hersteller. Samsung weiter: "Mit der FlexCam können Nutzer atemberaubende Freihandfotos aus kreativen Winkeln aufnehmen. Auch das Betrachten und Bearbeiten von Aufnahmen im Flex-Modus ist schnell und einfach. Mit der Schnellansicht im Flex-Fenster können die Nutzer die Bilder ganz einfach überprüfen, den Farbton anpassen oder löschen."Laut dem Hersteller kommen beim Galaxy Z Flip 5 diverse KI-Tricks zum Einsatz, die die Aufnahmen verbessern, darunter optimierte Nightography-Funktionen sowie ein KI-gestützter Algorithmus zur Bildsignalverarbeitung (ISP). Letzterer korrigiert visuelles Rauschen, das Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen normalerweise beeinträchtigt, und verbessert Details und Farbtöne.Das Galaxy Z Fold 5 ist laut Hersteller das bisher dünnste und leichteste Fold-Handy. Es hat einen noch größeren Bildschirm (7,6 Zoll) und einen ausdauernden Akku (4400 mAh) - weitere technische Details zu beiden neuen Geräten sind in der Tabelle unten zu finden. Das neueste Fold hat auch einen verbesserten S Pen bekommen, dieser bietet ein "verfeinertes Schreiberlebnis".Auch Software-seitig hat sich einiges getan: Die verbesserte Taskleiste ermöglicht dynamische Produktivität, indem sie es den Nutzern erlaubt, schnell zwischen häufig verwendeten Apps zu wechseln - mittlerweile können auf diese Weise vier Apps genutzt werden. Dazu kommt das neue, verbesserte beidhändige Ziehen und Ablegen, damit kann die Produktivität beim Verschieben von Inhalten zwischen Apps und Bildschirmen gesteigert werden.