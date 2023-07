Samsung erhöht Preise: Galaxy Z Fold5 & Z Flip5 wohl je 100 Euro teurer

Samsung schraubt die Preise für seine Smartphones mit faltbarem Display offenbar ein Stück nach oben, um seine Margen trotz Inflation und höherer Kosten zu behalten. Laut einem Bericht kosten das Samsung Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 mehr als ihre Vorgänger.

Preis-Plus von jeweils 100 Euro für die Basismodelle

Zusammenfassung Samsung erhöht Einstiegspreise für Galaxy Z Fold5 & Z Flip5

Galaxy Z Fold5 ab 1899 Euro, Z Flip5 ab 1199 Euro)

Vorgängermodelle 100 Euro günstiger

Keine großen Verbesserungen, aber Inflation & steigende Kosten

Dreingaben für Vorbesteller noch offen

Samsung / MySmartPrice

Wie das französische Angebotsportal Dealabs berichtet, will Samsung den Einstiegspreis für das am 26. Juli 2023 im Rahmen des "Unpacked"-Events für die zweite Jahreshälfte erwartete Galaxy Z Fold 5 bei 1899 Euro ansetzen. Damit würde das Gerät eine identische unverbindliche Preisempfehlung aufweisen wie das Google Pixel Fold, das hierzulande vor Kurzem ebenfalls für 1899 Euro in den Handel kam.Das Galaxy Z Fold 5 soll laut dem Bericht in den Versionen mit 512 GB bzw. einem Terabyte internem Flash-Speicher jeweils 2039 bzw. 2279 Euro kosten. Diese Preisangaben gelten für den französischen Markt, könnten also hierzulande aufgrund von Unterschieden bei Steuern und Abgaben leicht niedriger ausfallen.Auch für das Samsung Galaxy Z Flip 5 nennt Dealabs bereits angeblich offizielle Preise. Das Basismodell mit 256 GB internem Flash-Speicher soll laut dem Bericht der Kollegen 1199 Euro kosten, während für das Modell mit 512 GB internem Flash-Speicher 1339 Euro fällig werden sollen.Die Einstiegspreise für die neuen Foldable-Smartphones von Samsung fallen somit offenbar jeweils 100 Euro höher aus als bei den Vorgängermodellen. Das Galaxy Z Fold4 war für 1799 Euro in den Handel gestartet, während das Galaxy Z Flip4 für 1099 Euro auf den Markt kam.Wie Samsung die höheren Preise rechtfertigt, bleibt abzuwarten. Anzumerken ist außerdem, dass es wohl abgesehen von der moderneren Plattform nur geringfügige Verbesserungen geben wird. Offen ist noch, mit welchen Dreingaben Samsung Vorbesteller locken will.