Samsung: Langes Video zeigt Produktion von Galaxy Z Flip5 & Z Fold5

Samsung hat im Zuge der Einführung seiner Smartphones der Galaxy Z-Serie auch umfangreiche Marketing-Materialien veröffentlicht. Dazu gehört auch ein überraschend langes Video, in dem die weitgehend automatisierte Fertigung der neuen Falt-Smartphones zu sehen ist.

Roboter erledigen den Großteil der Produktion

Samsung Galaxy Z Fold5 & Z Flip5: Video zeigt Fertigung

Samsung Galaxy Z Fold 5 & Flip 5 Die neuen Smartphones bei Media Markt

Zum Angebot

Zusammenfassung Samsung veröffentlicht Video über Fertigung seiner neuen Falt-Smartphones.

Video zeigt Automatisierung und Tests der Geräte.

Samsung lud internationale Journalisten nach Korea ein.

Fotos und Videos aus Fertigung nicht erlaubt.

Galaxy Z Fold5 für mindestens 1899 Euro, Galaxy Z Flip5 ab 1199 Euro.

Video ist Teil des Marketings für neue Smartphones.

Video fast 7 Minuten lang.

Wer sich für die neuen Foldable-Smartphones Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 von Samsung interessiert, interessiert sich vielleicht auch dafür, wie die mindestens 1800 bzw. 1100 Euro teuren Edel-Smartphones mit faltbarem Display gefertigt werden. Dieses Verlangen befriedigt Samsung jetzt mit einem fast sieben Minuten langen Video, indem man die Fertigung und Testung der neuen Geräte zeigt.Das Video ist eigentlich sogenanntes "B-Roll"-Material, mit dem Medien ihre Berichte über die neuen Smartphones des koreanischen Herstellers ergänzen können. Für uns ist es aber eher ein exklusiver Blick hinter die Kulissen, auch wenn Samsung natürlich ganz genau kontrolliert, was in dem Video zu sehen ist.Unter anderem wird gezeigt, wie die Rückenabdeckungen der neuen Foldables auf den Geräten landen. Im weiteren Verlauf zeigt Samsung außerdem einmal mehr, wie die Produkte nach dem Zusammenbau auf ihre Langlebigkeit getestet werden. Auffällig ist, dass die Fertigung, welche in einem der größten Werke des Konzerns in der Stadt Gumi in Südkorea erfolgt, weitestgehend automatisiert stattfindet.Samsung hatte im Vorfeld der Vorstellung der neuen High-End-Smartphones, die seit Kurzem auch in Deutschland im Handel verfügbar sind, eine Reihe von internationalen Journalisten nach Korea eingeladen. Dabei erhielten diese auch eine exklusive Tour durch das Werk in Gumi. Allerdings war es dabei nicht gestattet, Fotos oder Videos von der Fertigung aufzunehmen.Das Samsung Galaxy Z Flip5 ist in Deutschland zu Preisen ab 1199 Euro zu haben, während das größere Samsung Galaxy Z Fold5 für mindestens 1899 Euro vertrieben wird.