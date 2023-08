Honor lädt zur IFA: Neues Foldable-Smartphone im Flip-Design?

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor schickt sich an, auf der IFA 2023 gleich mehrere neue Produkte vorzustellen. Der Smartphone-Hersteller plant offenbar den internationalen Launch eines neuen Foldables, wobei man möglicherweise auch noch ein zweites Modell im "Flip"-Stil plant.

Honor

Honor Magic V2 soll international starten

Zusammenfassung Honor plant Launch-Veranstaltung auf der IFA 2023 in Berlin.

Magic V2: 7,92" Hauptdisplay (120 Hz, 2344x2156 Px), 6,43" externes Display (2376x1060 Px).

Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB RAM, bis zu 1 TB Flash-Speicher.

Kombination aus zwei 50- und einem 20-MP-Sensor auf der Außenseite, Frontkamera mit 16 MP.

Mögliches zweites Modell: Flip-Foldable, günstigere Alternative zu Topmodellen.

Keine Details zu neuem Flip-Foldable bisher.

Wie Honor heute auf seiner Website verkündete, wird am 1. September 2023 anlässlich der IFA 2023 in Berlin eine große Launch-Veranstaltung des chinesischen Smartphone-Herstellers stattfinden. Thema dürfte primär die internationale Einführung des Honor Magic V2 sein, das vor einigen Wochen schon in China vorgestellt wurde.Das große Foldable-Smartphone besitzt ein 7,92 Zoll großes Hauptdisplay, das mit bis zu 120 Hertz arbeitet und mit 2344x2156 Pixeln auflöst. Das externe Display ist 6,43 Zoll groß und arbeitet mit 2376x1060 Pixeln. Das Honor Magic V2 wiegt trotz seiner großen Displays und eines 5000mAh-Akkus nur 237 Gramm, womit es sich auf dem Niveau aktueller Top-Smartphones im klassischen Bar-Type-Design bewegt.Unter der Haube steckt hier der Snapdragon 8 Gen 2, der in der schnelleren Variante mit bis zu 3,36 Gigahertz in Verbindung mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und bis zu einem Terabyte internem Flash-Speicher verbaut wird. Bei den Kameras setzt Honor auf eine Kombination von zwei 50- und einem 20-Megapixel-Sensor auf der Außenseite, während die innen sitzende Frontkamera 16 Megapixel bietet.Neben dem Honor Magic V2 könnte zumindest laut dem Teaserbild des Herstellers aber auch noch ein zweites Modell seine Premiere feiern. Aufgrund des Bildes wird nun spekuliert. dass es sich um ein weiteres Foldable-Smartphone handeln könnte, das aber nicht im "Fold"-, sondern im "Flip"-Design gehalten ist. Damit würde es vermutlich deutlich günstiger zu haben sein.Bisher gibt es nur eine sehr überschaubare Zahl von Smartphones mit vertikal aufzuklappendem Display wie das Samsung Galaxy Z Flip 5, das Oppo Find N2 und das Motorola RAZR in der jüngsten Generation. Honor könnte mit einem Flip-Modell eine günstigere Alternative zu den noch immer besonders teuren Topmodellen mit großem Innendisplay bieten, die sich horizontal aufklappen lassen.Details zu einem neuen Flip-Foldable von Honor liegen bisher noch nicht vor.