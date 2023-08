Microsoft startet im Herbst mit dem Verkauf der ersten offiziellen Skins für die Xbox Series X . Im Gegensatz zu Drittanbietern wie Dbrand wird die Konsole nicht beklebt, sondern mit einer Schutzhülle ausgestattet. Im Starfield- und Camo-Design liegen die Preise bei unter 50 Euro.

Microsoft

Günstige Cover statt teure Sondereditionen

Xbox Console Wraps: Die neuen Schutzhüllen für Xbox Series X

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Nach dem Erfolg diverser Skin-Händler (z.B. Dbrand) sprang Sony bereits auf den Zug rund um die Personalisierung seiner Konsolen auf und bietet seit etwa zwei Jahren offizielle Cover bzw. austauschbare Seitenwände für die PlayStation 5 an. Nun arbeitet auch Microsoft an wechselbaren Looks für die Xbox Series X.Im Gegensatz zu Dbrand und Sony setzen die Redmonder auf Konsolen-Schutzhüllen (engl. Xbox Console Wraps), die um die Xbox Series X gelegt und per Klettverschluss an der Rückseite befestigt werden. Somit müssen Spieler ihre Konsolen weder bekleben (Dbrand) noch vorhandene Bauteile abmontieren ( PS5 ), was in beiden Fällen zu einem gewissen Verschleiß führen kann.Microsoft beschreibt die neuen Xbox-Cover als solide Kernplatten, die äußerlich mit Hightech-Gewebe und auf der Innenseite mit rutschfestem Silikon überzogen sind. Ansonsten werden Aussparungen für Netzschalter, Blu-Ray-Laufwerk, Belüftungsschlitze und Co. sowie kleine Füße für einen ungehinderten Luftstrom an der Unterseite integriert."Zukünftig bieten wir eine Option, die erschwinglicher und nachhaltiger ist als der Kauf einer Sonderedition oder einer limitierten Auflage einer Konsole", so der Grundgedanke von Microsoft. Preislich orientiert man sich am Wettbewerb.Ein Xbox Series X-Cover im Starfield-Design wird für 49,99 Euro , ein Look in Tarnfarbe für 44,99 Euro angeboten. Im Vergleich dazu werden für Dbrand-Skins durchschnittlich 45 Euro fällig, während Sony für PS5-Cover mindestens 55 Euro berechnet.Die Schutzhülle für Xbox Series X-Konsolen im Starfield-Design soll am 18. Oktober und damit einen Monat nach Release des Sci-Fi-Spiels an den Start gehen. Die Markteinführung für das Cover in der eisblauen Tarnfarbe "Mineral Camo" ist hingegen erst für den 10. November geplant. Weitere Looks könnten folgen, etwa die nur in den USA angebotene "Arctic Camo"-Tarnfarbe.Im Microsoft Store können die beiden für Deutschland verfügbaren Xbox-Cover ab sofort vorbestellt werden.