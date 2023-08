Discord: Xbox-Spieler erhalten jetzt die "meistgewünschte" Funktion

Nach der Integration des Voice-Chats für Xbox bringt Discord nun eine der "meistgewünschten" Funktionen auf die Microsoft-Konsolen. Vorerst im Insider-Programm, können Xbox Series X|S- und Xbox One-Spiele ab sofort direkt auf Discord gestreamt werden.

Streaming unter Xbox-Freunden lange erwartet

Streaming von Xbox zu Discord - so geht's

Xbox- und Discord-Konten verknüpfen (Anleitung) Xbox-Button auf dem Controller drücken Menüpunkt Parties & Chats auswählen Menüpunkt Discord auswählen Discord-Server und Voice-Channel auswählen "Stream your Game" auswählen

Discord - Alternative zu Skype und Teamspeak

Zusammenfassung Discord erweitert seine Funktionen, um Xbox-Spiele direkt zu streamen.

Xbox-Insider können die Funktion ab sofort nutzen.

Verknüpfung von Xbox- und Discord-Konten notwendig.

Streaming in 1080p mit bis zu 60 FPS möglich.

Discord Nitro-Abo für höhere Auflösung notwendig.

Auch Streaming über PC und Smartphone möglich.

War das Streamen von Spielen auf Discord bisher nur via PC oder Smartphone möglich, erweitert der Instant-Messaging-Dienst eine der "am häufigsten gewünschte Discord-Funktionen" jetzt um eine passende Xbox-Integration. So können Spieler ihre Gaming-Sessions bald nicht nur akustisch, sondern auch visuell mit Freunden teilen.Xbox-Insider erhalten ab sofort Zugang zum "Streaming von Xbox zu Discord". Die Verteilung in den Alpha Skip-Ahead- und Alpha-Rings ist laut Microsoft bereits gestartet. Wann genau auch Otto Normalspieler die Funktion nutzen kann, ist bisher nicht bekannt. Das Insider-Feedback und damit verbundenes Bugfixing werden über den Zeitplan entscheiden.Solltet ihr eure Xbox Series X|S oder Xbox One bereits mit der passenden Insider-Firmware nutzen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden.Alternativ kann der ebenso bewährte Weg über die Discord-Apps auf PCs und Smartphones genutzt werden, um einen bereits betretenen Voice-Channel oder (Gruppen)-Anruf an die Xbox-Konsole weiterzuleiten.Für das Streaming in höherer Auflösung wird ein kostenpflichtiges Discord Nitro-Abo (ca. 10 Euro / Monat) benötigt, um auch nach der Insider-Phase in 1080p mit bis zu 60 FPS zu übertragen. Ein kleiner Wermutstropfen, denn Discord Nitro ermöglicht auf dem PC das Streaming bis zur 4K-Auflösung. Dazu sollte die Xbox Series X eigentlich ebenfalls in der Lage sein.