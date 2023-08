NASA bekommt immer größere Zweifel, ob Mondlandung 2025 gelingt

In bereits gut zwei Jahren wollte die NASA Astronauten auf den Mond bringen, so lautete jedenfalls der ursprüngliche Plan. Doch auch wenn die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, sieht es derzeit nicht danach aus, als würde man den ursprünglichen Plan halten können.

Ende des Vorjahres konnte die NASA einen entscheidenden Schritt in Richtung Mond machen, denn es gelang der nordamerikanischen Weltraumagentur erstmals, die Mondrakete zu starten. Man muss in diesem Fall auch von "endlich" sprechen, denn das Space Launch System (SLS) kämpfte viele Monate und Jahre lang mit Problemen und Verzögerungen.Derzeit bereitet die NASA den nächsten Schritt vor, bis Artemis 2 sich aber tatsächlich auf den Weg zum Mond macht, wird es noch eine ganze Weile dauern. Denn der Start der ersten SLS-Rakete, die ein bemanntes Raumschiff ins Weltall bringt, ist derzeit für November 2024 vorgesehen. Im Rahmen dieser Mission wird aber keine Landung durchgeführt, sie soll lediglich eine Umrundung des Erdtrabanten aufweisen.Die Mission Artemis 3, bei der dann die Mondlandung durchgeführt wird, ist für Ende 2025 vorgesehen. Es gibt allerdings schon jetzt recht große Zweifel, ob man dieses Ziel halten kann. Denn wie CBS News berichtet, durften die Artemis-2-Astronauten gestern erstmals die Orion-Kapsel besichtigen, die sie in die Umlaufbahn des Mondes bringen wird. Dabei kam auch die eigentliche Mondlandung zur Sprache.James Free, Associate Administrator for Exploration Systems Development, sagte dabei, dass es aktuell nicht klar sei, ob man das durchführen kann. Das Problem sind dabei nicht die Rakete oder das Raumschiff selbst, sondern der Lander. Dieser nennt sich Starship Human Landing System bzw. Starship HLS und wird von SpaceX gebaut. Wie man dem Namen entnehmen kann, handelt es sich dabei um eine modifizierte Variante des regulären Starships von SpaceX.Doch die Zweifel an SpaceX werden immer lauter. Laut Free besteht die NASA zwar darauf, dass die beauftragten Unternehmen ihre Verpflichtungen einhalten - man denkt aber bereits laut darüber nach, was man im Fall des Falles macht. Wenn der Zeitplan zu sehr aus dem Rahmen fällt, "könnten wir am Ende eine andere Mission fliegen", sagte Free. Konkret bedeutet das vermutlich eine weitere Umrundung statt der Landung.