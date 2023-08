Baldur's Gate 3: Das Fantasy-Rollenspiel ist für den PC gestartet

Eine Rollenspiel-Legende kehrt zurück

Release früher als geplant

Nach einer dreijährigen Early-Access-Phase bei Steam ist Baldur's Gate 3 nun für den PC gestartet. Eine Version für die PlayStation 5 folgt schon bald. Den Release feiern die Larian Studios mit dem offiziellen Launch-Trailer, der uns kurz in die Welt des Rollenspiels eintauchen lässt.Baldur's Gate 3 erscheint damit rund 23 Jahre nach dem zweiten Teil. Die gute Nachricht: Zwar gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern von damals, Vorkenntnisse sind aber keine erforderlich, da die Handlung rund 100 Jahre später spielt und sich auf vollkommen neue Charaktere konzentriert.Spieler können als einer von sieben Herkunftscharakteren mit eigenem Hintergrund in die Geschichte einsteigen oder sich ihren eigenen Helden individuell gestalten und dabei aus zwölf Klassen und elf Völkern wählen. Egal, wie die Entscheidung ausfällt, wird die eigene Spielfigur zu Beginn jedoch von einem Gedankenschinder-Parasiten befallen, der dieser zwar besondere Kräfte verleiht, gleichzeitig aber auch die Verderbnis in ihr wachsen lässt.Dieser innere Konflikt ist aber nur der Ausgangspunkt für ein komplexes Abenteuer voller Freundschaft, Verrat und einer großen Bedrohung, die über den Kontinent Faerûn hereinbricht. Spieler erleben die Geschichte wahlweise allein oder zu viert im Online-Modus. Die rundenbasierten Kämpfe folgen dabei dem Regelwerk der fünften Edition von Dungeons & Dragons.Erst vor wenigen Wochen hatten die Entwickler die Veröffentlichung von Baldur's Gate 3 um mehrere Wochen vorgezogen, denn eigentlich sollte das Spiel erst am 31. August erscheinen. Am 6. September erscheint das Spiel dann außerdem für die PlayStation 5 , eine Mac-Version ist für dieses Datum ebenfalls geplant.