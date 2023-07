Hersteller wie Samsung, Google und Motorola sehen in faltbaren Smartphones die Zukunft. Auch Apple soll mit diversen Prototypen experimentieren. Doch anstelle eines iPhone Fold scheint man den Fokus in Cupertino vorerst auf ein faltbares iPad zu legen.

Nur noch eine Frage der Zeit?

Analysten prognostizieren iPad-Mac-Hybrid

Zusammenfassung Hersteller wie Samsung und Google setzen auf faltbare Smartphones.

Apple scheint sich vorerst auf ein faltbares iPad zu konzentrieren.

Analysten erwarten einen Hybrid aus iPad & Mac mit 20" Display.

Trennung von MacOS & iPadOS noch zu groß.

Analysten-Prognosen vorerst mit Skepsis betrachten.

Keine handfesten Leaks zum "iPad Fold" bisher.

Das taiwanische Branchenmagazin Digitimes (Paywall) soll aus Zulieferkreisen erfahren haben, dass sich Apple nicht etwa auf die Produktion eines falt- oder klappbaren iPhones konzentriert, sondern mit dem neu aufgelegten Formfaktor im Tablet-Bereich Fuß fassen könnte. Ein iPad Fold könnte sich dabei wie ein Buch verhalten und trotz großer Bildschirmdiagonale besser verstaut werden.Erst im Januar lehnte sich der oft gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo hinsichtlich eines faltbaren iPads weit aus dem Fenster . Er geht davon aus, dass Apple in diesem Jahr auf die Einführung neuer Tablets verzichten und im nächsten Jahr mit einem überarbeiteten iPad Mini sowie einem iPad mit flexiblem Display an den Start gehen wird.Zuvor verbreiteten sich erste Gerüchte seitens des Display-Experten Ross Young, der sich einen Hybrid aus iPad und Mac ebenso gut vorstellen kann. Im Detail geht es um ein möglicherweise 20 Zoll (50,8 cm) großes Gerät, das die Portabilität eines iPads und den Funktionsumfang eines Mac miteinander verbindet.Eine auf lange Sicht angepeilte, echte Verschmelzung der beiden Produktbereiche wird von Analysten schon länger erwartet. Noch trennen MacOS und iPadOS allerdings Welten, allein in Bezug auf die Touch-Steuerung.Da eine offizielle Bestätigung der Gerüchte seitens Apple wie üblich nicht zu erwarten ist, sollten die Prognosen der Analysten vorerst mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Handfeste Leaks zum "iPad Fold" liegen derweil noch nicht vor. Spätestens im September und im Verlauf des vierten Quartals sollte sich herauskristallisieren, ob und wie sich das iPad-Portfolio entwickeln wird.