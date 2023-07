Apple gibt iOS 15.7.8 frei - so bekommst du das Sicherheits-Update jetzt

Apple hat ein neues Software-Update für Besitzer älterer iPhones und iPads veröffentlicht. Die iOS-Version 15.7.8 und iPadOS 15.7.8 beheben kritische Sicherheitslücken in der Apple Neural Engine sowie im Webkit. Wie es heißt, werden die Schwachstellen aktiv ausgenutzt.

Das schnelle Aktualisieren der Geräte ist dadurch also wichtiger denn je. Das Apple-Team hatte die Schwachstellen bereits für das aktuelle iOS 16 behoben und versorgt nun auch die älteren Geräte. iPhone- und iPad-Nutzer bekommen damit ab sofort ein wichtiges Sicherheits-Update für iOS 15.Die neue iOS 15.7.8-Version bringt laut den Veröffentlichungs-Notizen sicherheitsrelevante Änderungen unter anderem für die Neural Engine und für das Webkit.Die Sicherheitslücken wurden als kritisch eingestuft und können auch aus der Ferne ausgenutzt werden. Eine Anwendung kann möglicherweise beliebigen Code ausführen. Einige Details zu den sicherheitsrelevanten Änderungen hat Apple schon bekannt gegeben. Viele Informationen sind es allerdings nicht.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann alternativ iTunes am Windows-PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät über den Rechner aktualisieren.Das Update wird aufgrund der sicherheitsrelevanten Änderungen allen verbliebenen Nutzern von iOS 15 dringend empfohlen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren.Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.iOS 15.7.8 enthält Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheits-Updates. Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222