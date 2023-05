Jetzt ausprobieren: Apple startet Final Cut und Logic Pro auf dem iPad

Apples neue iPad-Apps für Final Cut Pro und Logic Pro sind ab sofort verfügbar. Wer es ausprobieren möchte, kann einen Monat kostenlos testen, danach benötigt man ein Abonnement. Der Clou bei den neuen Apps ist es, dass man den vollen Funktionsumfang für sein Tablet bekommt.

Apple über die neuen Anwendungen fürs iPad Final Cut Pro und Logic Pro für iPad bieten völlig neue Interfaces für Touch Nutzung, die es Anwender ermöglichen, ihre Arbeitsabläufe mit der Unmittelbarkeit und Intuitivität von Multi-Touch zu verbessern.



"Wir freuen uns, Final Cut Pro und Logic Pro für das iPad vorstellen zu können. Damit können Kreative ihre Kreativität auf neue Art und Weise und an noch mehr Orten entfesseln", so Bob Borchers, Vice President Worldwide Product Marketing von Apple. "Mit einem leistungsstarken Satz intuitiver Werkzeuge, die für die Mobilität, die Leistung und die berührungsempfindliche Oberfläche des iPad entwickelt wurden, bieten Final Cut Pro und Logic Pro das ultimative mobile Studio."

Apple bringt Final Cut Pro und Logic Pro auf das iPad

Neues Jogwheel, neue Extras

Zusammenfassung Apple bringt Final Cut Pro & Logic Pro für das iPad.

Kompatibel mit iPad-Modellen ab M1-Chip & A12 Bionic-Chip.

Touch-Oberfläche & Werkzeuge für einfache Bedienung.

Neues Jogwheel für schnelle Inhaltsauswahl.

Multi-Touch-Gesten & Apple Pencil für Automatisierung.

Neue Interfaces für Touch-Nutzung verbessern Arbeitsabläufe.

iPad OS 16.4 Voraussetzung für Anwendungen.

Zudem macht die Bedienung mit dem Apple Pencil richtig Spaß und auch Ungeübte können größere Projekte durch die Stifteingabe hervorragend einfach managen.Profi-Werkzeuge für Video- und Musikproduzenten kommen damit endlich auf das iPad. Unterstützt werden für Final Cut Pro alle iPad-Modelle mit M1-Chip oder höher kompatibel. Für Logic Pro benötigt man ein iPad-Modell mit A12 Bionic-Chip oder höher. Damit kommen also nicht alle iPad-Nutzer infrage. Final Cut Pro für iPad und Logic Pro für iPad setzen zudem grundsätzlich iPadOS 16.4 voraus.Apple hat für die einfache Bedienung auf dem iPad ein neues Jogwheel vorgestellt, das eine schnelle Auswahl von Inhalten ermöglicht. So sollen Nutzer besser mit der neuen Touch-Oberfläche und den Werkzeugen zurechtkommen. Mithilfe von Multi-Touch-Gesten und dem Apple Pencil werden Aufgaben automatisiert, Funktionen ausgewählt, Daten im- und exportiert und Filter und Werkzeuge angewendet. Inhalte von Drittanbietern (Plug-ins) werden ebenfalls in Final Cut Pro integriert, um Projekte zu verbessern.Logic Pro für iPad kann die Übertragung von Projekten zwischen Logic Pro für Mac und iPad vereinfachen. Fertige Songs können in einer Reihe von komprimierten und verlustfreien Audioformaten exportiert werden. Final Cut Pro und Logic Pro gibt es im Abo, ab 4,99 Euro monatlich oder 49 Euro pro Jahr, mit einer kostenlosen Testphase von einem ganzen Monat für Neukunden.