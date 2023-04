Apple iPadOS 17: Für diese iPads gibt es dieses Jahr kein Update

Apple wird in den nächsten Monaten das große iPadOS 17-Update für seine Tablets ausliefern. Doch nicht alle iPads können sich über die neuen Funktionen freuen. Die schlechten Nachrichten werden von einer französischen Website bestätigt, die sich auf eine Quelle bei Apple beruft.

Diese Apple-iPad-Modelle erhalten kein iPadOS 17

Apple iPad 5 (2017)

Apple iPad Pro 9,7-Zoll (2016)

Apple iPhone 8

Apple iPhone 8 Plus

Apple iPhone X

Apples iPad wurde 2017 auf den Markt gebracht und das Modell der 5. Generation wird wahrscheinlich nicht das kommende iPadOS 17 Update erhalten, sodass das iPadOS 16 laut iPhoneSoft die letzte große Betriebssystemversion ist. Nur zur Erinnerung: Das Tablet kam mit iOS 10 auf den Markt und erhielt später größere Software-Updates bis hin zu iPadOS 16.4 im letzten Monat.Neben dem Standard-iPad-Tablet wird auch das 2016 eingeführte iPad Pro (9,7 Zoll) nicht mehr länger mit System-Updates unterstützt. Und das, obwohl es über einen leistungsfähigeren A9X-Dual-Core-Prozessor verfügt, der im Vergleich zum kleineren Modell eine höhere Taktrate bietet. Sollte sich dies bewahrheiten, bedeutet das, dass Apple zukünftige Updates für Hardware mit Apple A9- und A9X-Chipsätzen stoppt, mit Ausnahme des iPad Pro von 2015, das vom iPadOS-16-Update allem Anschein nach ausgenommen wurde.Liste der mutmaßlichen Apple iPad Modelle, die das iPadOS-17-Update nicht erhalten werden:Die Veröffentlichung gab keinen Einblick in den Status von iOS 17, welche iPhone-Modelle iOS 17 erhalten werden. Wir können also davon ausgehen, dass die Kompatibilität des iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X noch in der Schwebe ist. Liste der Apple iPhone Modelle, die das iOS-17-Upgrade nicht erhalten werden:Apple bereitet sich auf das WWDC-Event am 5. Juni vor , wo dem man diese Gerüchte höchstwahrscheinlich bestätigen wird. Neben der Ankündigung der nächsten großen Betriebssysteme für seine Hardware könnte der iPhone-Hersteller auch sein erstes XR/VR-Headset namens Apple Reality One und Apple Reality Pro vorstellen. Das Standalone-Headset soll mit hochauflösenden 4K-Displays und einem externen Akku ausgestattet sein. Ersten Gerüchten zufolge wird der Preis der XR-Brille um die 3.000 US-Dollar vermutet.