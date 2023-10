Gerücht: Apple startet iPad mini 7 und iPad Air 6 noch diesen Monat

Es gibt neue Hinweise auf den kurz bevorstehenden Launch von neuen iPads. Die Rede ist dabei von einem neuen iPad mini 7 und einem neuen iPad Air 6. Beide könnten noch in diesem Monat auf den Markt kommen.

Bekannter Leaker verrät mehr Details

Details zu den Updates

USB-C-Anschluss für den Apple Pencil

Die Gerüchte bezüglich der anstehenden iPads-Updates gibt es schon länger, doch jetzt hat ein bekannter Leaker "Instant Digital" bei Weibo neue Einzelheiten geteilt. Das berichtet das Online-Magazin MacRumors Apple könnte demnach noch im Oktober 2023 neue Produkte auf den Markt bringen. "Instant Digital" hatte in der Vergangenheit bereits einige zuverlässige Informationen erhalten und sagt nun den Start von zwei überarbeiteten iPad-Modellen voraus.Der Weibo-Nutzer erwähnt, dass "das iPad mini der siebten Generation (A16), der Apple Pencil der ersten Generation (USB-C-Schnittstelle), das iPad der elften Generation und das iPad Air der sechsten Generation (M2)" noch vor Ende dieses Monats erscheinen könnten.Über das iPad mini hatten wir dabei schon vor einigen Wochen berichtet, als es erste konkretere Details in der Gerüchteküche dazu gab Interessant sind die weiteren zwei angeblich geplanten Neuvorstellungen. Das iPad Air der sechsten Generation dürfte mit dem M2-Chip ausgestattet sein. Der M2-Chip ist der Nachfolger des M1-Chips von Apple und bietet mehr Effizienz, eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit und viele weitere Verbesserungen.Das Gerücht besagt zudem, dass Apple einen modifizierten Apple Pencil der ersten Generation mit einem USB-C-Anschluss anstelle von Lightning einzuführen plant - diese Änderung geht auf die Anforderungen der EU zurück.Experten erwarten, dass Apple auf jeden Fall noch im Oktober entweder per "Mini-Event" oder einfach per Pressemitteilung eine Reihe neuer Geräte vorstellen wird. Neben den iPads werden auch neue Macs pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erwartet.