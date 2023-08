Twitter bzw. X könnte eine Funktion für Handeln von Aktien bekommen

Würdet ihr Elon Musk euer Geld anvertrauen bzw. über X Finanz-Transaktionen durchführen? Das ist die zentrale Frage zu Berichten, wonach das Unternehmen von Elon Musk an Finanzdienstleister herantritt, um eine Funktion zum Aktienhandel umzusetzen.

Erster Schritt zur "Alles-App"?

Zusammenfassung Musk tritt an Finanzdienstleister heran, um Aktienhandel in X einzuführen.

X will "Alles-App" nach Vorbild von WeChat schaffen.

X sucht Partner für Finanzen.

X will Twitter zum "Herzschlag der Finanzwelt" machen.

Musk selbst durch dubiose Kryptowährungs-Tweets aufgefallen.

Vor kurzem hat Elon Musk bekannt gegeben, dass Twitter in X umbenannt wird, dieser Schritt wurde mittlerweile auch schon vollzogen. Hintergrund sind hier die Pläne bzw. der Wunsch von Elon Mus, den bisherigen Kurznachrichtendienst zu einer "Alles-App" nach Vorbild des chinesischen WeChat zu verwandeln. Diese App bietet nicht nur diverse soziale und Kommunikationsfeatures, sondern mit WeChat Pay auch einen Bezahldienst.Und laut eines Berichts von Semafor sucht X derzeit intensiv nach einem Partner für den ersten Schritt in Richtung Finanzen. Konkret will das Unternehmen von Elon Musk einen Finanzdatenriesen gewinnen, der in der App einen Handelsplatz für Wertpapiere einrichtet und betreibt.Dabei geht es um die Bereitstellung von wirtschaftlichen Echtzeitdaten, ganz klar formuliert ist der Vorschlag von X aber nicht. Denn man bietet potenziellen Partnern keine Vergütung im herkömmlichen Sinne an, sondern verkauft das Ganze als "Gelegenheit". X bittet potenzielle Interessenten auch gleich mitzuteilen, wie viel Geld das jeweilige Unternehmen in das Projekt zu stecken bereit ist.Derzeit ist nicht klar, welche - wenn überhaupt - Unternehmen entsprechende Vorschläge an X übermittelt haben. Twitter (so hieß das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Bemühungen bzw. Vorschläge) schrieb jedenfalls, dass die "öffentliche Echtzeit-Plattform Twitter zum Herzschlag der Finanzwelt geworden" sei. Das ist zwar durchaus korrekt oder besser gesagt war einmal der Fall.Denn in der Tat ist oder war Twitter einmal auch eine wichtige Echtzeit-Quelle für finanzielle Informationen, seit der Übernahme von Elon Musk haben aber viele seriöse Journalisten und Finanzexperten die Plattform verlassen. Dazu kommt, dass Elon Musk selbst in den vergangenen Monaten und Jahren auch durch dubiose Kryptowährungs-Tweets aufgefallen ist.