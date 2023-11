Neue Roadmap: Microsofts Flight Simulator-Pläne für den Winter

Microsoft verrät nicht nur den Termin für das nächste World Update, sondern gewährt Flight Simulator-Spielern zudem einen Ausblick auf die kommenden Monate. Drei weitere Technik-, Städte- und Welt-Updates können virtuelle Hobbypiloten bis Januar erwarten.

Jeden Monat neue Updates

Viele Features erst im Flight Simulator 2024

Obwohl sich Microsoft und das Asobo Studio mittlerweile vorrangig auf die Entwicklung des neuen Flight Simulator 2024 konzentrieren dürften, wird die Flugsimulation aus dem Jahr 2020 weiterhin mit Updates versorgt. Eine neue Roadmap zeigt jetzt die weiteren Pläne für die Zeit von November bis Januar.Das kürzlich verschobene World Update 15 mit einer Grafikpolitur für die nordischen Länder (u. a. Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen) samt Grönland soll am 7. November erscheinen. Gleichzeitig kündigen die Entwickler an, am selben Tag "verbesserte Versionen" der älteren World Updates 11 und 12 zu veröffentlichen und infolgedessen die Regionen Kanada und Neuseeland optisch erneut aufzuwerten.Im Dezember folgen das technische Sim Update 14 und ein bisher nicht näher bekanntes City Update 5, das vor allem die Optik ausgewählter Städte und seiner Sehenswürdigkeiten verbessern soll. Gegen Ende Januar steht hingegen das nächste World Update auf dem Programm, dessen Ziel ebenfalls (noch) unbekannt ist.Ein Blick auf die Wunschliste der Spieler zeigt, dass viele lang erwartete Funktionen frühestens mit dem Erscheinen des Flight Simulator 2024 integriert werden. Dazu zählen unter anderem ein Multiplayer-Modus mit geteiltem Cockpit, Jahreszeiten-Systeme, die Sichtbarkeit der Nordlichter und verbesserte Details am Boden (z.B. Stromleitungen, Antennen, Seilbahnen etc.).Bis auf der im Namen angegebenen Jahreszahl steht ein Release-Termin der nächsten Flight Simulator-Generation bisher nicht fest. Bestätigt wurde nur, dass der Titel direkt ab Tag 1 für Windows-PCs, die Xbox Series X|S und via Cloud-Gaming erscheinen wird. Und das über alle drei wichtigen Kanäle: Xbox Game Pass, Steam und Einzelhandel.