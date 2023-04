Microsoft Flight Simulator: World Update 13 verfügbar - Das ist neu

Ozeanien & Antarktis: Neue Flughäfen, Missionen und Herausforderungen

Flight Simulator (Einzelkauf) Jetzt ab 69,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Flight Simulator (Game Pass) Teil von Microsofts Spiele-Flatrate

Zum Angebot

Nach einem großen Patch für die Region Neuseeland führt das neue World Update 13 Hobbypiloten nun noch weiter in den Osten und Süden, genauer genommen auf die Inseln von Ozeanien und in die Antarktis. Microsoft spricht von einer Grafikpolitur für über 13 Länder und 28 nicht-hoheitliche Gebiete. Zudem wurden dem Flight Simulator in den aktualisierten Gebieten mehr als 150 Points of Interest (POIs) hinzugefügt, von Sehenswürdigkeiten über fotorealistische Städte bis hin zu Basen in der Arktis.Der Trailer zum World Update 13 zeigt ein starkes Kontrastprogramm. Von eisigen Gefilden der arktischen McMurdo-Station über die politisch zu Chile gehörende Osterinsel bis hin zu tropischen Zielen wie Bora Bora, Papua-Neuguinea, Fidschi und Hawaii. Allgemein umfasst die grafische Politur Polynesien, Melanesien, die Galapagos-Inseln und wichtige Regionen der Antarktis, insbesondere die Antarktische Halbinsel.Passend dazu können Spieler des Microsoft Flight Simulator sechs neue, ebenfalls grafisch erweiterte Flughäfen in den genannten Regionen ansteuern - etwa den internationalen Flughafen Kona auf Hawaii. In Papua-Neuguinea wartet zudem eine Sammlung von unbefestigten Landebahnen auf ihre Erprobung. Weiterhin wurden dem Spiel neue Entdeckungsflüge und Landeherausforderungen hinzugefügt. Die Missionen führen unter anderem im Segelflieger über die West Maui Mountains, in einer Cessna 152 über Tahiti oder im Helikopter über das Tarawa-Atoll im Pazifischen Ozean.Wie üblich steht das World Update 13 kostenlos zum Download bereit. Die Installation erfolgt automatisch bei Spielstart oder optional über den Marktplatz im Spiel. Der Flight Simulator selbst ist unter anderem Teil des Game Pass für Windows-PCs und Xbox Series X-Konsolen . Außerhalb von Microsofts Spiele-Flatrate ist zudem der Einzelkauf möglich.