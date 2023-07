Neuzulassungen: Elektro-Autos ziehen an Diesel-Fahrzeugen vorbei

Der Juni hat der Elektrifizierung des Verkehrssektors einen wichtigen Meilenstein beschert: In Europa sind erstmals mehr batterieelektrische Autos neu zugelassen worden als solche mit Dieselmotor. Die Nachfrage steigt weiter kontinuierlich an.

Stromer legen stark zu

Deutschland im Schnitt

Zusammenfassung Europaweit mehr batterieelektrische Autos neu zugelassen als Diesel

Zulassungszahlen immer noch 20% unter Vorkrisen-Niveau

Elektroautos stärkstes Wachstum aller Kategorien (15,1% Marktanteil)

66,2% Zuwachs bei Neuzulassungen (Juni)

Verbraucher erkennen günstigere Kosten durch Elektroautos

Spekulation auf späteren Wiederverkaufswert ebenfalls wichtig

Beim europäischen Herstellerverband ACEA freut man sich generell über steigende Zulassungszahlen, nachdem die Branche in der Coronazeit mit all ihren Folgen stark gelitten hat. Seit dem Januar wurden in der EU insgesamt 5,4 Millionen Neuwagen angemeldet, der Wert liegt allerdings immer noch rund 20 Prozent unter dem Vorkrisen-Niveau. Im Jahresvergleich lagen die Zulassungszahlen im Juni aber immerhin 17,8 Prozent höher als im gleichen Monat des Vorjahres.Wie der Branchenverband in Brüssel mitteilte, konnten die reinen Elektroautos das stärkste Wachstum aller Kategorien erzielen. Dadurch kletterten sie bei den Neuzulassungen nun auf einen Marktanteil von 15,1 Prozent und ließen den Diesel hinter sich, der noch auf 13,4 Prozent kommt. Die beiden vorderen Plätze belegen Benziner mit 36,3 Prozent und Hybride mit 24,3 Prozent.Die batterieelektrischen Autos kamen vor einem Jahr noch auf einen Marktanteil von gerade einmal 10,7 Prozent. Seitdem haben sich die Absatzzahlen allerdings um 66,2 Prozent im Monat auf nun 158.252 Stück gesteigert. Das stärkste Wachstum wurde dabei mit 90,1 Prozent in den Niederlanden verzeichnet, aber auch Deutschland lag mit 64,4 Prozent noch dicht am europäischen Durchschnitt.Der Zuwachs ist insofern beachtlich, da die einst üppigen Förderungen in den meisten Ländern deutlich zusammengeschmolzen sind. Allerdings setzt sich bei immer mehr Verbrauchern die Erkenntnis durch, dass sie mit Elektroautos auf Dauer günstiger unterwegs sind. Das gilt insbesondere dann, wenn man auch noch Zugang zu billigem Strom hat - etwa über eine eigene Photovoltaik-Anlage. Weiterhin spielt auch die Spekulation auf den späteren Wiederverkaufswert eine Rolle. Da Elektro der klare Zukunftstrend in der Branche ist, befürchtet eine steigende Zahl von Verbrauchern, dass sie ihren heutigen Neuwagen dann in fünf oder mehr Jahren kaum noch zu akzeptablen Preisen loswird, wenn zu viele ausgediente Verbrenner den Gebrauchtmarkt fluten und die Käufer sich eher für Elektromodelle interessieren.