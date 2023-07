Das Galaxy S23 FE könnte ein altes Samsung-Problem zurückbringen

Nachdem Samsung vergangenes Jahr keine "Fan Edition" auf den Markt brachte, soll es heuer wieder ein Galaxy S23 FE geben. Gerüchten zufolge soll das Modell mit dem Exynos-2200-Chipsatz kommen. Nun ist ein Benchmark aufgetaucht, der manchen Hoffnungen macht.

GeekBench-Eintrag verrät einen Snapdragon

Zusammenfassung Samsung bringt das Galaxy S23 FE auf den Markt

Aus einem Benchmark geht hervor, dass Snapdragon 8 Gen 1 möglich ist

US-Variante möglicherweise exklusiv erhältlich

Exynos 2200 als Alternative möglich

6,4 Zoll-AMOLED-Bildschirm, 50-MP-Sensor, 4500 mAh Akku

Preis in der Regel günstiger als beim Galaxy S23

Markteinführung im dritten Quartal

Aus dem jüngst aufgetauchten GeekBench-Eintrag geht hervor, dass Samsung an einem Gerät mit der Nummer SM-711U1 arbeitet, bei dem es sich vermutlich um das Galaxy S23 FE handelt. Interessant ist, dass ein Motherboard mit der Bezeichnung "taro" verwendet wird, denn: Das entspricht dem Snapdragon 8 Gen 1 SoC von Qualcomm.Außerdem handelt es sich bei dem getesteten Mobiltelefon um ein für die USA freigeschaltetes Modell. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es exklusiv in den USA erhältlich ist. Wenn Samsung den Exynos 2200 nicht komplett über Bord geworfen hat, dürfte es also wie bei der Galaxy-S22-Serie vom vergangenen Jahr aussehen: Qualcomm Snapdragon für die USA, Exynos-SoC für die meisten europäischen und asiatischen Länder.Es gibt zwar viele Gründe, die Qualcomm-Mobilprozessoren den Exynos-Chips vorzuziehen. Aber auch beim Snapdragon 8 Gen 1 gab es Probleme aufgrund der Ineffizienz des Knotens, den die Samsung-Foundry für die Herstellung der Chips verwendete. Womöglich sind also beide Lösungen für das SoC nicht optimal - wobei noch unklar ist, ob die Koreaner Ihr altes SoC nicht noch einmal gründlich überholt haben, wenn es denn ein Exynos 2200 wird.Abgesehen vom Chipsatz soll das Galaxy S23 FE einen 6,4-Zoll-AMOLED-Bildschirm und ein aufgefrischtes Design haben, das dem des Galaxy S23 entspricht. Die Kamera soll ein Upgrade erhalten, bei dem der 50-MP-Sensor das Ruder übernimmt, gepaart mit einem Ultraweitwinkel- und einem Teleobjektiv. Auch die Akkukapazität bleibt Gerüchten zufolge mit 4500 mAh und einer Ladegeschwindigkeit von 25 Watt erhalten.Das Samsung Galaxy S23 FE wird voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen. Es gibt noch keine konkreten Preisangaben, aber das Smartphone dürfte günstiger als das Galaxy S23 sein. Gleichzeitig wird es wahrscheinlich schon im August auf den Markt kommen - kurz nach der Markteinführung der faltbaren Smartphones Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 sowie des Galaxy Tab S9.Würdet Ihr Euch wünschen, dass Samsung den Snapdragon 8 Gen 1 in allen Varianten des Galaxy S23 FE einsetzt? Oder sollte Samsung sich die "Fan Edition" gleich sparen, weil das Galaxy S23 ohnehin die bessere Wahl ist?