Galaxy Buds FE: Mehr Infos & Bilder zu Samsungs günstigen Earbuds

WinFuture Exklusiv

Samsung steht kurz vor der Einführung der neuen Samsung Galaxy Buds FE, den bisher zumindest beim Start günstigsten Wireless-Earbuds in der Geschichte der Produktreihe. Mittlerweile liegen uns diverse Bilder der neuen drahtlosen Kopfhörer und einige weitere Angaben vor.

Samsung

12mm-Treiber sorgt für satten Bass

Zusammenfassung Samsung plant Einführung der günstigsten Galaxy Buds FE

Vereinfachtes Design in Graphite-Grau und Weiß

Touch-Fläche zur Steuerung der Medienwiedergabe

Einzelner Treiber mit 12 mm Durchmesser für verbesserten Bass

Stromversorgung über Pogo-Pins in USB-C Transportgehäuse

Preisempfehlung liegt bei 99,99 USD bzw. 89 Euro

Verfügbarkeit in den nächsten Wochen mit neuen "Fan Edition"-Produkten.

Wie wir mittlerweile auch dank früherer Berichte wissen, will Samsung mit den Galaxy Buds FE einen günstigen Einstieg in seine Serie von drahtlosen Bluetooth-Kopfhörern mit In-Ear-Design bieten. Das Design der neuen Buds FE wurde weiter vereinfacht und es wird nur zwei Farbvarianten in Graphite-Grau und Weiß geben.Am Gehäuse sitzt außen eine klar abgegrenzte Touch-Fläche, über die man die Medienwiedergabe mit durch das Antippen mit dem Finger steuern kann. Im Innern der neuen Galaxy Buds FE tut ein einzelner Treiber mit 12 Millimetern Durchmesser seinen Dienst, bei dem Samsung unter anderem eine "verbesserte Bass-Wiedergabe" bewirbt.Zur Akkulaufzeit liegen uns noch keine Angaben vor, die Stromversorgung der Kopfhörer erfolgt aber wie üblich über Pogo-Pins in einem per USB-C-Anschluss mit einem Netzteil zu verbindenden Transportgehäuse. Dieses ist unabhängig von der Farbe der Kopfhörer außen weiß gehalten, unterscheidet sich aber durch die Farbe der Innenschale, in der die Kopfhörer untergebracht werden.Preislich dürften die Samsung Galaxy Buds FE wie erwähnt am unteren Ende der Skala angesiedelt sein. So nennen US-Händler bereits eine offizielle Preisempfehlung des Herstellers von 99,99 US-Dollar, während in Europa bei einigen Händlern von einer UVP von 88,90 Euro die Rede ist. Zwar sind die Buds FE damit zur Einführung etwas teurer als andere Modelle der Galaxy-Buds-Serie, doch dürfte der Preis auch in diesem Fall schnell fallen.Die Verfügbarkeit der neuen Samsung Galaxy Buds FE dürfte innerhalb der nächsten Wochen gegeben sein, da sie im Zuge der Einführung der neue "Fan Edition"-Produkte Galaxy S23 FE und Galaxy Tab S9 FE(+) in den Handel kommen.