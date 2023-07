Außen alt, innen neu: Samsung Galaxy Tab S9-Familie vorgestellt

Mit dem Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra stellt Samsung seine neuen Tablets im Premium-Segment vor. Die 11 bis 14,6 Zoll großen Modelle setzen auf 120-Hz-Displays, OLED-Technik, neueste Snapdragon-Chips und den S-Pen. Der Startschuss fällt am 11. August.

Samsung

Neuer Wein in alten Schläuchen

Flotter Snapdragon, viel Speicher und OLED-Display

Galaxy Tab S9: Samsung stellt die neue Tablet-Serie im Video vor

Schnelles WLAN, Kameras und Akku

Preise und Verfügbarkeit

Samsung Galaxy Tab S9 Die neuen Tablets jetzt bei Media Markt

Zum Angebot

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus & S9 Ultra Modell Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Display 11 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz 12,4 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz 14,6 Zoll, Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz Software Android 13 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy Speicher 8 + 128 GB / 12 + 256 GB 12 + 256 GB / 12 + 512 GB 12 + 256 GB / 12 + 512 GB / 16 + 1 TB Verbindung USB-C, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 (LTE, 5G optional) Sensoren Fingerabdrucksensor (Display), Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor, Helligkeitssensor, Gesichtserkennung Besonderes Samsung S Pen, IP68, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox, Corning Gorilla Glass 5 Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Hauptkamera 13 MP AF 13 MP AF + 8 MP Ultra-Wide Frontkamera 12MP Ultra-Wide 12MP + 12MP Ultra-Wide Akku 8400 mAh 10090 mAh 11200 mAh Maße in mm 165,8 x 254,3 x 5,9 mm 185,4 x 285,4 x 5,7 mm 208,6 x 326,4 x 5,5 mm Gewicht 498g (Wi-Fi) / 500g (5G) 581g (Wi-Fi) / 586g (5G) 732g (Wi-Fi) / 737g (5G) Preise ab 899 Euro ab 1119 Euro ab 1139 Euro Verfügbar Vorbestellbar ab 26. Juli, ab 11. August allgemein verfügbar Vorbesteller: Jetzt das Galaxy Tab S9, S9+ oder S9 Ultra vorbestellen und doppelten Speicher erhalten!

Anlässlich des Unpacked Events kündigt der südkoreanische Hersteller seine neuen High-End-Tablets an, die sich optisch kaum von ihren Vorgängern unterscheiden ( wir berichteten ). Erneut startet Samsung mit drei Modellen in drei unterschiedlichen Größen - das Galaxy Tab S9 mit 11 Zoll, das Galaxy Tab S9+ mit 12,4 Zoll und das Galaxy Tab S9 Ultra mit satten 14,6 Zoll.Laut Samsung handelt es sich um die ersten Galaxy-Tablets der S-Serie, die über ein Aluminium-Gehäuse mit IP68-Zertifizierung verfügen und somit noch besser gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt sind. Gleiches gilt für den mitgelieferten S-Pen. Optional bietet Samsung seinen smarten Stift in einer Creator Edition mit strukturiertem Material für einen besseren Griff und einen größeren Neigungswinkel an.Ein Blick in das Datenblatt (siehe unten) der neuen Samsung Galaxy Tab S9-Familie zeigt: alle Tablets werden vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy angetrieben. Der für Samsung optimierte Achtkern-Prozessor bietet bis zu 3,36 GHz und wird je nach Modell von 8, 12 oder 16 GB Arbeitsspeicher unterstützt. Eine neue Zwei-Wege-Wärmeableitung (Vapor Chamber) soll die Hitze der Komponenten im Zaum halten.Beim internen Speicher liegt die Wahl auf 128, 256 oder 512 GB. Das Galaxy Tab S9 Ultra bietet als einziges Modell bis zu 1 TB Speicherplatz. Wer sich den Aufpreis sparen möchte, kann alternativ mit bis zu 1 TB großen MicroSD-Karten den Speicher selbst erweitern.Zeitgemäß treten auch die Displays der Galaxy Tab S9-Reihe auf, die allesamt auf einen "dynamischen AMOLED 2X"-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und HDR10+ im 16:10-Format setzen. Wie im Vorjahr liegen die Auflösungen bei 2560 x 1600 Pixeln (Tab S9), 2800 x 1752 Pixeln (Tab S9+) und 2960 x 1848 Pixeln (Tab S9 Ultra).Zu den weiteren Eckdaten gehören vier AKG-Lautsprecher mit Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, optionales 5G und Bluetooth 5.3. Außerdem werden 13-Megapixel-Kameras verbaut, wobei die Modelle Galaxy Tab S9+ und S9 Ultra über eine zusätzliche Ultra-Weitwinkel-Linse mit acht Megapixeln verfügen. An der Front ein ähnliches Bild: Eine 12-Megapixel-Kamera für das Tab S9, zwei für die beiden größeren Tablets.Abgesichert wird die Galaxy Tab S9-Serie durch Samsung Knox, die allgemeinen Sicherheits-Features von Google Android 13 und einem Fingerabdruckscanner im Display (FOD).Zu guter Letzt eine Neuerung: Das Galaxy Tab S9 wird mit einem 8400-mAh-Akku ausgeliefert, während sein Vorgänger nur auf 8000 mAh kam. Die Batteriekapazitäten des Galaxy Tab S9+ (10.090 mAh) und S9 Ultra (11.200 mAh) wurden hingegen beibehalten. Hinsichtlich der möglichen Akkulaufzeit bleiben erste Eindrücke aus der Praxis abzuwarten.Die Samsung Galaxy Tab S9-Familie kann ab sofort in den Farben Beige und Graphit vorbestellt werden . Eine allgemeine Verfügbarkeit wird ab dem 11. August 2023 versprochen. Die Preise starten ab 899 Euro (Tab S9), 1119 Euro (Tab S9+) und 1339 Euro (Tab S9 Ultra).Media Markt nimmt derzeit Vorbestellungen für die neuen Samsung-Tablets entgegen und startet mit der "Double Storage"-Aktion. Somit erhaltet ihr beim Kauf eines Samsung Galaxy Tab S9 statt 128 GB bereits 256 GB Speicher - ohne Aufpreis. Wer sein altes Gerät eintauscht, erhält zusätzlich zum Zeitwert einen Trade-In-Bonus in Höhe von bis zu 150 Euro.