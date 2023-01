Samsung-Event: Termin für Galaxy S23-Enthüllung steht offiziell fest

Unter dem Motto "Share the Epic" lädt Samsung am 1. Februar 2023 zum ersten Unpacked-Event des Jahres. Im Mittelpunkt stehen die neuen Android-Smartphones der Galaxy S23-Familie, die mit einer deutlich gesteigerten Leistung und hellen OLED-Displays überzeugen sollen.

Samsung Galaxy S23: Gerüchte über Design, Leistung und Ausstattung

Der Livestream aus dem US-amerikanischen San Francisco geht ab 19 Uhr deutscher Zeit auf Sendung. Pünktlich zum Start der Veranstaltung findet ihr den passenden YouTube-Stream innerhalb unseres umfangreichen Samsung Galaxy-Specials , das bereits jetzt eine Vielzahl an Informationen und Bildern der neuen Galaxy S23-Smartphones bereithält. Denn wie üblich kocht die Gerüchteküche im Vorfeld des Events über.Experten erwarten auch in diesem Jahr drei Modelle - Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra. Optisch sollen die Smartphones weiter vereinfacht worden sein. Markante Kamerabuckel verschwinden und auch farblich setzt der südkoreanische Hersteller aller Voraussicht nach auf Zurückhaltung . Im Gegensatz zum Basis- und Plus-Modell soll das Ultra-Flaggschiff der Serie weiterhin auf einen kantigen Look setzen - das Erbe der Note-Smartphones.Schenkt man bisher unbestätigten Leaks Vertrauen, dürfte die Leistungssteigerung im Vergleich zur aktuellen Galaxy S22-Familie enorm sein. Unter Verwendung von Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2-Chip und einer verbesserten Kühlung ist die Rede von einer um 36 Prozent höheren CPU-Leistung und einer Anhebung der Grafik-Performance um bis zu 48 Prozent. Zudem soll die Neural Processing Unit (NPU), der Co-Prozessor für maschinelles Lernen, um bis zu 60 Prozent schneller sein.Ferner stehen neue OLED-Displays mit Helligkeiten jenseits der 2000 Nits und Kamerasysteme mit bis zu 200 Megapixeln im Raum. Aus diversen Behörden-Dokumenten sollen darüber hinaus Bildschirme mit QHD+-Auflösungen von 3088 x 1440 Pixeln, Varianten mit bis zu 12 GB Arbeitsspeicher (RAM) und bis zu 1 TB Flash-Speicher hervorgehen. Ob die Leaks zutreffen, erfahren wir in wenigen Wochen.