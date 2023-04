Samsung Galaxy S23 FE: Fan Edition kommt, aber mit altem Exynos-SoC

Das Samsung Galaxy S23 FE kommt doch. Die "Fan Edition" der aktuellen Serie von High-End-Smartphones des koreanischen Herstellers soll im vierten Quartal des Jahres erscheinen - und einen alten Exynos-Prozessor statt eines aktuellen Qualcomm Snapdragon unter der Haube haben.

Wie SamMobile zuerst berichtete und uns mittlerweile von unabhängigen Quellen bestätigt wurde, plant Samsung nun entgegen früherer Berichte doch eine Fan Edition des Galaxy S23. Das S23 FE wird derzeit unter der Modellnummer SM-S711 entwickelt und wird wieder als eine Art günstigere Variante der aktuellen Topmodelle vermarktet.Im Innern des S23 FE ist angeblich eine grundlegende Veränderung geplant, denn statt der sonst in den letzten Fan Edition-Modellen üblichen Snapdragon-Chips von Qualcomm will Samsung in diesem Fall auf ein Exynos-SoC aus seiner eigenen Produktion setzen. Konkret soll der Exynos 2200 zum Einsatz kommen, der auch schon in den europäischen Versionen der Galaxy-S22-Serie seinen Dienst tat.Dies dürfte bei so manchen Fans der FE-Modelle für Enttäuschung sorgen, da die Plattform wegen ihrer Probleme in Sachen Energieeffizienz und mangelnder Performance kritisiert wurde. Interessanterweise will Samsung den Chip angeblich weltweit und somit auch in den traditionell mit Qualcomm-SoCs ausgestatteten US-Varianten verbauen.Immerhin soll es bei der weiteren Ausstattung willkommene Upgrades geben. So plant Samsung dem Bericht zufolge eine Hauptkamera mit dem gleichen 50-Megapixel-Sensor, der auch im Galaxy S22 und S23 in den normalen und Plus-Versionen verwendet wurde. Außerdem ist von 128 und 256 Gigabyte internem Flash-Speicher die Rede. Hinzu kommt angeblich ein 4500mAh-Akku, wie er auch schon in den letzten beiden Galaxy S Fan Editions genutzt wurde.Weitere Informationen wie etwa zur Größe des Displays des Samsung Galaxy S23 FE liegen bisher noch nicht vor. Preislich dürfte sich das Gerät wieder unterhalb des Basismodells der S23-Serie einordnen.