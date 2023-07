Nach tödlichem Titanic-Tauchgang: OceanGate stellt den Betrieb ein

Vor knapp drei Wochen hielt das Tauchboot Titan die Welt im Atem, denn dieses verschwand auf dem Weg zum Wrack der Titanic. Nach einigen Tagen war aber klar: Die Titan ist implodiert und damit gab es auch für die fünf Insassen keine Chance. Das hat nun auch für OceanGate Folgen.

Aus für OceanGate ...

... und das ist auch gut so

Zusammenfassung OceanGate stellt Forschungs- und kommerzielle Aktivitäten ein.

CEO und Co-Gründer Stockton Rush kam beim Unglück ums Leben.

Am 22. Juni wurde die "katastrophale Implosion" der Titan bestätigt.

Das Titan-Unglück hielt die Welt in Atem.

Es wird wohl kaum jemanden gegeben haben, der dachte, dass OceanGate, also jenes Unternehmen, dem die Titan gehörte, weitermachen kann. Denn es ist kaum vorstellbar, dass irgendjemand noch ernsthaft ein Boot von OceanGate betreten würde - zumal mit Stockton Rush der CEO und Co-Gründer beim Titan-Unglück ums Leben gekommen ist.Nun hat das Unternehmen offiziell bekannt gegeben, dass man seine Forschungs- und kommerziellen Aktivitäten eingestellt hat. Mehr als einen kurzen Satz hat OceanGate dazu aber nicht zu bieten, dieser ist klein, aber immerhin in roter Schrift auf der Webseite zu lesen. Darunter wird aber weiterhin für Tauchgänge zur Titanic und auch andere Unterwassertrips geworben.Und es ist wohl gut so, dass OceanGate seinen Betrieb einstellt, denn die Aktivitäten des Unternehmens und auch seines Gründers kann man nur als grob fahrlässig bezeichnen. In den Tagen und Wochen nach dem tödlichen Unglück - offiziell wurde die "katastrophale Implosion" am 22. Juni bestätigt - sind nämlich diverse Details und Berichte an die Öffentlichkeit gekommen, die ein erschreckendes Bild von Rush zeichnen.So berichtete der für den Sender Discovery Channel tätige Kameramann Brian Weed gegenüber Insider , dass er bei einem Test-Tauchgang 2021 dabei war und Stockton Rush gefragt habe, was denn passiert, wenn es zu Problemen kommt. "Nun, es gibt Sauerstoff für vier oder fünf Tage an Bord", so Rush damals. Daraufhin fragte Weed, was geschieht, wenn man nicht gefunden wird. Die Antwort von Rush: "Dann bist du ohnehin tot."Diese Antwort fand der Kameramann eigenen Aussagen nach "merkwürdig" und meinte: "Es fühlte sich sehr seltsam an, so etwas zu denken, und es schien fast eine nihilistische Einstellung gegenüber dem Leben oder dem Tod mitten auf dem Ozean zu sein."