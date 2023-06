Titan-Besatzung ist tot: U-Boot ist wohl bereits am Sonntag implodiert

Seit gestern ist es Gewissheit: Das seit dem vergangenen Wochenende in der Nähe des Titanic-Wracks vermisste private Tauchboot Titan ist verloren. Denn das ist nicht nur klar, weil die Luft theoretisch zu Ende wäre, sondern auch, weil Trümmer gefunden worden sind.

Implosion wohl bereits am Sonntag

Zusammenfassung US-Küstenwache: keine Hoffnung mehr für fünf Insassen der Titan

Trümmerfeld im Suchgebiet entdeckt, nahe dem Titanic-Wrack

Implosion des Schiffes als Todesursache

Akustisches Signal am Sonntag registriert, lauter Knall auf Hydrofon

Cameron: "Implodiertes" U-Boot als Ursache für Verlust der Kommunikation

Die US-Küstenwache, die für die Suche nach dem vermissten Tauchboot hauptverantwortlich war, hat gestern Abend bekannt gegeben, dass keine Hoffnung für die fünf Insassen der Titan mehr besteht. In einem Tweet schrieb man zunächst, dass ein Remote Operated Vehicle (ROV), also ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, vermutlich die Überreste der Titan entdeckt hat."Ein ROV hat in der Nähe der Titanic ein Trümmerfeld im Suchgebiet entdeckt. Die Experten des Unified Command werten die Informationen aus", schrieb die U.S. Coast Guard. In späteren Pressekonferenzen und Mitteilungen sprach die Küstenwache von einer "katastrophalen Implosion", die die Insassen des Tauchboots getötet habe.Die Trümmer befinden sich offenbar ganz in der Nähe des Titanic-Wracks, und zwar in einer Entfernung von knapp 500 Metern. "Die Trümmer deuten auf eine katastrophale Implosion des Schiffes hin", erklärte John Mauger, Rear Admiral (Konteradmiral) der Küstenwache gegenüber Reportern.Das Unglück hat sich offenbar bereits am Sonntag ereignet, denn gegenüber CNN teilte ein hochrangiger Marinevertreter mit, dass die US-Marine am Sonntag ein akustisches Signal registrieren konnte, das auf eine Implosion schließen lässt.James Cameron, der zur Tiefseetauchszene gehört und dort bestens vernetzt ist, sagte gegenüber Reuters , dass es kaum Zweifel gäbe, was sich ereignet hat: "Innerhalb einer Stunde erhielten wir die Bestätigung, dass es einen lauten Knall gegeben hatte, als die U-Boot-Kommunikation unterbrochen wurde. Ein lauter Knall auf dem Hydrofon. Verlust des Transponders. Verlust der Funkverbindung. Ich wusste, was passiert war. Das U-Boot implodierte."