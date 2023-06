Microsoft im Barbie-Wahn: Xbox Series S & Forza Horizon 5 werden pink

Einen Monat vor dem Filmstart von Barbie springt das Xbox-Team in Redmond auf den Zug rund um den Streifen über die ikonische Mattel-Puppe auf. Und alles wird pink: In Forza Horizon 5 könnt ihr rasen wie Barbie und Ken und die Xbox Series S verwandelt sich in ein Traumhaus.

Xbox Series S wird in Pink getaucht

Zusammenfassung Xbox & Forza Horizon 5 mit exklusiven Inhalten zu "Barbie".

Spieler können mit pinkfarbenen Fahrzeugen durch Mexiko rasen.

Xbox Series S im Look des Barbie DreamHouse verlost.

Faceplates im Barbie- & Ken-Stil für Wireless Controller.

Microsoft feiert Barbies "beharrlichen Optimismus".

Gewinnspiel über Microsoft Rewards-System.

Kostenlose Themenautos im Message-Center.

Microsoft

Ab dem 20. Juli sind Margot Robbie, Ryan Gosling und Will Ferrell wieder auf der großen Leinwand zu sehen - in Barbie. Microsoft nimmt den möglichen Hype zum Anlass, um in Kooperation mit Warner Bros. Pictures exklusive Inhalte für Xbox und Forza Horizon 5 zu liefern, damit Fans des Franchise in die "hochhackigen Fußstapfen" ihrer Heldin treten können."Wir übertragen Barbies unverwechselbaren Flair auf unsere Spieleplattform und zelebrieren damit all das, was wir an diesem ikonischen Vorbild so lieben: ihren beharrlichen Optimismus, ihren weitreichenden Karriereweg und ihre unerschöpfliche Kraft der Selbstfindung", sagt Kirsten Ward, Vice President Xbox Integrated Marketing, in einem Blog-Beitrag Ab sofort können Spieler von Forza Horizon 5 mit dem 1956er Chevrolet Corvette EV im charakteristischen Barbie-Rosa durch Mexiko rasen oder aber den 2022er GMC Hummer EV Pickup für ihre Touren nutzen. Beide Fahrzeuge werden von Barbie und Ken im Film gefahren. Die Themenautos werden kostenlos angeboten und stehen im Message-Center des Spiels zum Download bereit.Microsoft legt noch eine pinke Schippe obendrauf. Unter dem Motto "Traumkonsole trifft auf Traumhaus" verlosen die Redmonder eine Xbox Series S im Look des Barbie DreamHouse samt Einrichtung, Pool und Co. Am Gewinnspiel teilnehmen kann man unter anderem über das Microsoft Rewards-System . Zusätzlich werden austauschbare Faceplates im Barbie- und Ken-Stil angeboten, die auf den neueren Xbox Wireless Controllern Platz finden können.