Und er schlägt wieder zu: "GTA-6-Flitzer" störte Gamescom-Eröffnung

Man kann mittlerweile davon sprechen, dass er der am härtesten "arbeitende" Mann in der Gaming-Branche ist: Denn der "GTA-6-Flitzer" hatte seinen zweiten Stör-Auftritt innerhalb weniger Tage und stürmte nun immerhin ein Event, das mit Spielen zu tun hat: die Gamescom

GTA-6-Flitzer schlägt wieder zu

"Bill Clinton will GTA 6 spielen"

Zusammenfassung "GTA-6-Flitzer" stört diesmal die Gamescom

Zweiter Stör-Auftritt des Mannes innerhalb weniger Tage

Mann fordert bei Störungen stets Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI

Störung erfolgte während Eröffnungsveranstaltung, moderiert von Geoff Keighley

"GTA-6-Flitzer" ruft "Bill Clinton will GTA 6 spielen!" ins Mikrofon

Mann wurde bereits mehrfach von Veranstaltungen entfernt, zuletzt bei Sport1

Langsam muss man sich ernsthaft fragen, ob der junge Mann mit dem Vollbart nicht vielleicht doch für Rockstar Games oder Publisher Take-Two arbeitet. Denn die mediale Aufmerksamkeit, die der sogenannte "GTA-6-Flitzer" erhält, ist gewaltig. Allerdings kann man diese Quasi-Verschwörungstheorie eigentlich ausschließen, da Grand Theft Auto 6 wohl kaum zusätzliche PR benötigt - so sehnsüchtig wird das Spiel von Fans erwartet.Dem GTA-6-Flitzer sollte Rockstar aber dennoch ein Spiel schenken, denn der junge Mann schaffte es nun erneut, eine Veranstaltung bzw. Live-Übertragung zu stören, um zu fragen, wann denn endlich Grand Theft Auto VI veröffentlicht wird. Wie erwähnt war es nun aber zumindest ein Event, auf dem zweifellos jedem Anwesenden die Abkürzung GTA etwas sagt.Denn der GTA-6-Flitzer störte die von Geoff Keighley moderierte Eröffnungsveranstaltung. Er stürmte auf die Bühne, als Keighley gerade über Starfield sprach. Der Fan des Rockstar-Spiels hatte natürlich seine übliche Botschaft mitgebracht, allerdings in einer eher kuriosen Abwandlung, denn er rief ins Mikrofon: "Bill Clinton will GTA 6 spielen!" Wieso er ausgerechnet den Ex-Präsidenten gewählt hat, können wir an dieser Stelle beim besten Willen nicht sagen.Der "GTA-6-Flitzer" wurde von der Security von der Bühne eskortiert, Keighley ist dann zu hören, wie "enttäuscht" er ist, dass die Veranstaltung gestört wird: "Das ist so enttäuschend. Das ist ein ganz besonderer Abend für so viele Entwickler, da ist es wirklich enttäuschend, wenn sich jemand so verhält".Es ist bereits das mindestens vierte Mal, dass der junge Mann auf derartige Weise eine Moderation unterbricht, zuletzt war es am vergangenen Wochenende der Fall - er störte die Fußball-Live-Show Doppelpass auf Sport1.