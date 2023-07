Facebook-Konzern wird das neue Threads nicht nach Europa bringen

Am Donnerstag soll das neue Social Network Threads starten, mit dem Meta dem angeschlagenen Konkurrenten Twitter die Nutzer abjagen will. Allerdings sind die User in Europa nicht mit von der Partie - und ob sich das noch ändert, ist fraglich.

Vielleicht irgendwann später

Der Betreiberkonzern Meta hatte selbst bereits angekündigt, dass Threads zuerst in den USA und Großbritannien bereitgestellt wird. Allgemein wurde angenommen, dass es sich um einen gestaffelten Start handelt, mit dem man dafür sorgen will, dass die Last auf die Systeme schrittweise steigt und nicht gleich eine weltweite User-Basis auf eine neue Plattform strömt. Das hätte bedeutet, dass europäische Nutzer in einigen Tagen oder Wochen ebenfalls zu Threads wechseln könnten.Das wird allerdings nicht geschehen. Die irische Tageszeitung Independent fragte bezüglich Threads bei der irischen Datenschutzkommission DPC nach und erhielt die Information, dass der Dienst für Nutzer innerhalb der EU nach derzeitigem Stand überhaupt nicht bereitgestellt wird. Die DPC wäre für das Angebot zuständig, da sich der Europa-Sitz Metas in Irland befindet.Es sei auch nicht so, dass die Datenschutzbehörde hier irgendetwas blockieren oder bremsen würde. Vielmehr habe sich das Unternehmen von sich aus gar nicht erst die Mühe gemacht, einen Start in der EU vorzubereiten. Dies dürfte daran liegen, dass den Verantwortlichen bei dem Social Media-Konzern bereits klar ist, dass Threads in der aktuellen Version nicht mit den Datenschutz-Regelungen in Europa in Einklang zu bringen wäre.Das besondere Problem bei Threads liegt wohl darin, dass direkt Daten von Instagram abgerufen werden - darunter Gesundheitsinformationen, Standort, Suchverlauf und andere sensible Informationen. Das wäre so gemäß der rechtlichen Vorgaben im EU-Raum nicht legal. Es sieht daher aktuell danach aus, dass man bei Meta wohl erst einmal abwarten wird, wie sich der neue Dienst überhaupt entwickelt. Davon könnte dann eine Entscheidung abhängen, ob man den zusätzlichen Aufwand einer datenschutzkonformen Variante für Europa erbringen will.