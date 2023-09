Facebook ist heute zwar alles andere als hip, das ändert aber nichts am Umstand, dass viele Millionen Menschen das soziale Netzwerk nach wie vor tagtäglich nutzen - und sie müssen sich nun auf diverse optische Anpassungen und Veränderungen einstellen, darunter beim Logo.

Meta

Facebook "modernisiert" sich

Neue Reactions kommen

Zusammenfassung Facebook plant optische Anpassungen und Veränderungen, einschließlich Logo

Meta kündigt umfangreiche Anpassung seiner Markenidentität an

Facebook-Logo erhält ein dunkleres Blau, Farbe nun einheitlich

Abstände und Winkel des Facebook-Logos wurden verändert

Facebook erweitert seine Farbpalette auf fünf verschiedene Blautöne

Reaktionssymbole ("Gefällt mir"-Optionen) werden überarbeitet

Änderungen werden in den kommenden Monaten vorgestellt und verteilt

Logos und Design sind wie alles andere Modeströmungen unterworfen und so werden Webseiten und Markenauftritte regelmäßig aktualisiert und modernisiert. Nun hat auch Meta eine weitreichende Anpassung seiner "Markenidentität" bekannt gegeben.Der dazugehörige Blogbeitrag ist natürlich voller Marketing-Schlagwörter, demnach wird alles schöner, moderner und frischer. Die Realität ist wie immer eine andere: So richtig viel verändert wurde auch nicht.Bestes Beispiel ist das Facebook-Logo (bzw. das kleine "f") selbst: Dieses hat ein etwas dunkleres Blau bekommen, zudem ist die Farbe nun einheitlich und hat nicht länger mehrere fließend ineinander übergehende Blautöne. Auch beim f selbst hat sich einiges getan, so wurden u. a. Abstände und Winkel verändert. Also alles Dinge, die in Designagentur vermutlich wochenlang dutzende Menschen beschäftigen und der Nutzer selbst dann sagt: "Das sieht doch völlig gleich aus!"Offiziell klingt die Beschreibung hingegen so: "Unsere Absicht war es, ein aufgefrischtes Design des Facebook-Logos zu entwerfen, das mutiger, elektrischer und beständiger ist. Jede der markanten, neuen Verfeinerungen sorgt für mehr Harmonie im gesamten Design und ist ein Schlüsselelement der Identität der App."Facebook hat seine Farbpalette auch insgesamt erweitert, offiziell gibt sich Facebook selbst nun fünf unterschiedliche Blautöne vor. Zum bereits erwähnten etwas dunkleren "Haupt-Blau" kommen nun auch Hellblau, Himmelblau, Marineblau und Dunkelmarineblau hinzu. Meta will die neuen Designmerkmale auch dafür nutzen, die Reaktionssymbole, also die erweiterten "Gefällt mir"-Möglichkeiten, zu überarbeiten, diese will Meta in den nächsten Monaten vorstellen und verteilen - einen Sneak Peak gibt man aber bereits.