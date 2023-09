Rekordklage: 17 Mio. Menschen haben Anspruch auf Facebook-Geld

Rekordsummen sind im US-Rechtssystem alles andere als ungewöhnlich und so dürfte auch kaum jemand ernsthaft überrascht sein, dass Facebook sich bei einer Datenschutz-Sammelklage zur Zahlung von 725 Mio. Dollar bereiterklärt hat. Ungewöhnlich sind aber andere Zahlen.

Anfang des Jahres wurde der Facebook-Mutter Meta gerichtlich erlaubt, eine Sammelklage zu Datenschutzverstößen gegen die Zahlung von 725 Millionen Dollar außergerichtlich beizulegen. Dabei ging es um die Weitergabe von persönlichen Daten an Drittunternehmen. Das bekannteste hier war Cambridge Analytica, das Beratungsunternehmen, das Donald Trump 2016 beim Wahlkampf unterstützt hat. In Folge konnten sich alle betroffenen aktiven und ehemaligen Facebook-Nutzer dafür anmelden und dieser Prozess wurde nun abgeschlossen.Die Zahl ist massiv, denn wie The Hill berichtet, gingen 28 Millionen Anträge ein - 17 Millionen Anwender haben dabei tatsächlich einen Anspruch, so jedenfalls das vorläufige Zwischenfazit. "Soweit wir wissen, ist das die größte Anzahl von Ansprüchen, die jemals in einer Sammelklage in den Vereinigten Staaten eingereicht wurde", sagte Lesley Weaver, einer der beteiligten Anwälte. Die Zahl von 17 Millionen muss allerdings erst final bestätigt werden.Interessant ist auch ein Blick auf die Details dieses Vorgangs: Denn zwei Millionen Anträge waren Duplikate, gar acht Millionen wurden als betrügerisch eingestuft. Eine Million muss noch überprüft werden, so die Anwälte. Sobald die finale Anzahl feststeht, wird auch klar sein, wie viel jeder einzelne (US-)Nutzer bekommt.Auch hier ist die Rechnung interessant: Denn von der Gesamtsumme werden satte 180 Millionen Dollar an Anwaltsgebühren fällig, 545 Millionen Dollar sind für die eigentlich Geschädigten vorgesehen. Dazu kommen administrative Gebühren in bislang nicht genau bekannter Höhe. Die ursprünglichen acht Kläger, die alle anderen Nutzer in der Sammelklage vertreten haben, bekommen jeweils 15.000 Dollar.Doch auch dann wird die Summe nicht durch 17 Millionen dividiert, da Nutzer, die schon länger auf Facebook waren und sind, mehr bekommen. Laut The Hill macht das alles eine exakte Schätzung schwierig, eine "Hausnummer" ist aber dennoch möglich - und diese ist nicht besonders hoch: Denn im Schnitt wird jeder Berechtigte um die 30 Dollar bekommen.