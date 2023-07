Threads: 10 Mio. Nutzer in nur 7 Stunden, Zuckerberg will Milliarde

Seit heute ist Twitter-Konkurrent Threads offiziell verfügbar und offensichtlich auch erfolgreich gestartet. Denn laut Meta-Chef Mark Zuckerberg konnte der an Instagram angebundene Dienst in seinen ersten Stunden bereits Millionen Nutzer anziehen. Viele weitere sollen folgen.

Bei Twitter regiert derzeit das Chaos, viele Anwender suchen Alternativen. Allerdings hat sich bisher kein Netzwerk als ernsthafter Konkurrent herauskristallisiert, da Angebote wie Mastodon bzw. Fediverse nicht auf die Masse an Nutzern und Beiträgen kommen, um eine ähnliche Öffentlichkeit wie Twitter zu erreichen.Der vermeintliche Nutzer-Exodus oder zumindest die Suche nach einer Twitter-Alternative hat sicherlich die Entwicklung und den Start von Threads beschleunigt. In der Nacht auf heute war es auch offiziell so weit, Meta hat das Netzwerk bzw. die Erweiterung von Instagram freigeschaltet - zumindest außerhalb der EU, da es hier Datenschutzfragen gibt und Threads derzeit nicht DSGVO-konform ist.Threads ist zum Teilen von Text gedacht: "Egal, ob du ein Creator oder ein gelegentlicher Poster bist, Threads bietet einen neuen, separaten Bereich für Echtzeit-Updates und öffentliche Unterhaltungen", schreibt Meta dazu.Interessant sind die Pläne von Meta, Threads an Netzwerke wie das Fediverse anzubinden: "Wir arbeiten daran, Threads mit den offenen, interoperablen sozialen Netzwerken kompatibel zu machen, von denen wir glauben, dass sie die Zukunft des Internets gestalten können."Und kurz nach dem Start scheint das Interesse an Threads groß zu sein, da das neue Netzwerk laut Mark Zuckerberg in den ersten vier Stunden bereits fünf Millionen Nutzer anziehen, Tendenz weiter steigend (Update: mittlerweile sind es zehn Millionen Nutzer in sieben Stunden). Und der Facebook-Gründer hat deutlich mehr vor: Denn in einer Antwort an einen Nutzer schreibt "Zuck", dass es zwar ein wenig Zeit benötigen werde, man aber in absehbarer Zeit mehr als eine Milliarde Nutzer erreichen will. Zuckerberg: "Twitter hatte die Gelegenheit dazu, hat es aber nicht geschafft. Hoffentlich können wir."