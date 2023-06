Pixel Fold: Displays sterben wie die Lemminge - nach nur einem Tag

Das erste Falt-Smartphone von Google ist seit dieser Woche offiziell in den USA erhältlich und erste Nutzer haben das hierzulande für 1899 Euro erhältliche Smartphone bereits erhalten. Doch offenbar hat das Gerät schwerwiegende Kinderkrankheiten - insbesondere beim Display.

Fremdköper sind OLED-"Gift"

Zusammenfassung Google startet erstes faltbares Smartphone in den USA.

Schwerwiegende Kinderkrankheiten: Fremdkörper beschädigen OLED, Bildschirmschutz löst sich ab.

Kratzer, pinke Linie, weitere Berichte in den nächsten Wochen zu erwarten.

Qualität noch nicht auf dem Niveau herkömmlicher Smartphones.

Samsung lernte aus Galaxy Fold-Debakel, aber auch bei aktuellen Geräten Probleme.

Nutzer müssen auf neue Technik Geduld haben, bis alles passt.

Google muss erst noch Lernprozess durchlaufen.

Seit dem Start des ersten faltbaren Smartphones ist klar: So praktisch es ist, das Handy aufzuklappen und einen doppelt so großen Bildschirm zu bekommen, so anfällig ist diese Lösung auch. Das musste Samsung als erster Hersteller am eigenen "Leibe" erleben. Die Koreaner haben aus dem Debakel des ersten Galaxy Fold gelernt, denn mittlerweile halten die Displays der Samsung-Smartphones besser.Diesen Lernprozess muss Google offenbar erst durchlaufen. Denn beim Pixel Fold fallen derzeit die Geräte vieler US-Nutzer reihenweise aus. Dabei kann es sich natürlich auch um ein klassisches Montagsgeräte-Phänomen handeln, es gibt aber Hinweise, dass es ein Designfehler ist - ähnlich (aber nicht gleich) wie einst beim ursprünglichen Galaxy Fold.So berichtet Ron Amadeo von Ars Technica , dass ein Staubkorn oder kleines Trümmerteil in die Rinne des inneren Bildschirms zwischen dem Bildschirmschutz und den Rand gelangt gelangen konnte. Beim Schließen des Pixel Fold beschädigte dieser Fremdkörper dann das OLED-Panel und setzte diesen außer Gefecht.Reddit-Nutzer crazymojo83 hingegen berichtet, dass sich der Bildschirmschutz ablöst, dazu kommen kleine Kratzer, die sich innen zu befinden scheinen. Letzteres bestätigt auch The Verge bei einem Testgerät. Ein anderer Redditor marcusr_uk zeigt eine pinkfarbene Linie quer über das Gerät, die zunächst vereinzelt auftauchte, dann aber nicht mehr wegging. Es gibt weitere Berichte dieser Art und es ist zu befürchten, dass in den nächsten Tagen und Wochen weitere dazukommen werden.Das zeigt wieder einmal, dass diese Geräteklasse lange nicht dieselbe Qualität bietet wie Smartphones mit herkömmlichen Displays. Denn auch bei den aktuellen Samsung-Geräten - Galaxy Z Fold und Galaxy Z Flip - kommt es immer wieder zu Klagen über Defekte, die mit dem faltbaren Display zusammenhängen.