Pixel Fold: Google enthüllt erstes Smartphone mit Falt-Display vorab

Das Google Pixel Fold geistert schon seit geraumer Zeit durch die Gerüchteküche, war aber bisher nur auf CAD-Renderbildern und einigen wenigen ersten Marketing-Bildern zu sehen, die vor ein paar Tagen durch den bekannten Twitter-Leaker und Blogger Evan Blass veröffentlicht wurden. Jetzt hat Google den Spekulationen zumindest in optischer Hinsicht ein Ende bereitet und zeigt das Pixel-Smartphone mit dem Falt-Display anlässlich des 4. Mai, der als "Star Wars"-Day zelebriert wird, einfach selbst vorab Damit nimmt der US-Technologiekonzern einen Teil der für die Google I/O geplanten Ankündigungen vorweg und macht klar, dass dort wie erwartet das Google Pixel Fold vorgestellt wird. Das Gerät entspricht optisch den Erwartungen, bietet es doch ein großes, fast vollflächiges Hauptdisplay auf der Innenseite, bei dem allerdings relativ breite Ränder oben und unten vorhanden sind. Auf der Außenseite ist ein zweites Display angebracht, über welches das Smartphone bei Bedarf auch im geschlossenen Zustand problemlos bedient werden kann.Will man mit mehreren Apps hantieren, Videos ansehen oder auch Websites im Desktop-Modus nutzen, kann das Telefon einfach geöffnet werden, um den deutlich größeren Hauptbildschirm zu nutzen. Früheren Berichten zufolge soll das große Display des Pixel Fold 6,7 Zoll Diagonale aufweisen. Im Vergleich zu den Foldable-Smartphones anderer Hersteller sind die Ränder hier allerdings auffällig breit. Denkbar wäre, dass Google auf diese Weise dafür sorgen will, dass das Gerät besser gehalten werden kann.Es gibt wie zuvor noch einige offene Fragen, darunter auch die genaue Ausstattung und ob die beiden Gehäusehälften im geschlossenen Zustand flach aufeinanderliegen. Gut erkennbar ist in dem ersten Teaser-Video von Google aber, dass man beim Pixel Fold eine Premium-Ausstattung mit einem Metallrahmen und drei Kameras auf der Rückseite bieten will.Preislich wird das Google Pixel Fold wahrscheinlich höher liegen als die Konkurrenzprodukte von Samsung & Co. Zumindest in den USA wird die günstigste Variante mit 256 GB internem Flash-Speicher wohl ganze 1799 US-Dollar kosten. Hierzulande könnte durchaus die 2000-Euro-Marke geknackt werden.