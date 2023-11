Samsung will mit dem Galaxy Z Fold FE das erste Volks-Foldable bringen

Samsung kann sich durchaus als Mutter der Foldables bezeichnen, so­dass es auch nicht wundert, dass der Wunsch nach einem bezahl­baren Volks-Foldable der Südkoreaner aufkeimt. Aktuellen Gerüchten zufolge soll ein Galaxy Z Flip FE bereits in Arbeit sein.

Kommt 2024 das Samsung Galaxy Z Flip FE?

Samsung hat viel vor

Zusammenfassung Samsung plant "Volks-Foldable"

Galaxy Z Flip FE in Entwicklung

Foldable für Mittelschicht 2024

Motorola Razr 40 als Konkurrenz

Neue Samsung Galaxy XR erwartet

Samsung will Smartphone-Markt ankurbeln

Berichtet man über Foldables, sind sich alle recht schnell einig: Eine sinnvolle Innovation, welche aktuell für den Durchschnitt einfach nicht bezahlbar ist. Doch will man aktuellen Gerüchten aus den Samsung-Lieferketten ( TrendForce , via SamMobile ) Glauben schenken, dann arbeiten die Südkoreaner aktuell an einem für die Mittelschicht bezahlbaren Klapp-Foldable.Und eben jenes faltbare Smartphone im Clamshell-Design soll bereits im kommenden Jahr im Handel erscheinen. Zusammen mit dem nächsten Drops - dem ersten Standalone-MR-Headset von Samsung.Den Marktbeobachtern zufolge will Samsung damit den rückläufigen Smartphone-Markt wiederbeleben. So ganz neu ist die Idee nicht, wenn man einmal den Mitbewerber Motorola beobachtet, der mit dem Motorola Razr 40 bereits im Sommer dieses Jahres das 899 Euro preiswerte Klapp-Foldable präsentiert hat. Natürlich darf es für die Mittelklasse noch ein wenig preiswerter werden, aber wir sind auf dem Weg.Mit einer dritten Foldable-Klasse wie dem Samsung Galaxy Z Flip in der Fan-Edition, der Rückkehr des Exynos-SoCs, neuer kostenpflichtiger KI-Funktionen und der Veröffentlichung der Samsung Galaxy XR, scheint 2024 ein spannendes Jahr für den Marktführer der Smartphone-Sparte zu werden.Wie denkt Ihr über ein "bezahlbares" Foldable? Haben Euch die ersten Probleme mit den faltbaren Displays abgeschreckt oder würdet Ihr dem Formfaktor bei bezahlbaren Preisen eine Chance geben? Schreibt uns Eure Meinung unten in die Kommentare.